Европейский суд обещает ограничить деятельность Airbnb

И в Эстонии в следующую среду в Рийгикогу на первое чтение поступит представленный Министерством экономики и коммуникаций законопроект, который регулирует в числе прочего оказание услуги по размещению через интернет-платформы.

Кроме того, еще в мае мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к премьер-министру Юри Ратасу с предложение, согласно которому оказывать услугу по размещению в квартире разрешалось бы только в случае, если местное самоуправление выдало на это лицензию. А точнее, под влиянием появившегося на этой неделе судебного решения, например, во Франции, в городах с населением больше 200 000 человек и в расположенных рядом с Парижем населенных пунктах необходимо покупать разрешение до того, как начать предлагать в аренду квартиры через Airbnb.

Двое французских собственников квартир делали это без лицензии, а потому власти Франции потребовали у них, чтобы они заплатили штраф и начали сдавать свои квартиры на длительный срок. Собственники квартир обжаловали это требование в суде, французские судьи в свою очередь обратились за помощью в Европейский суд, таким образом, и пришли к имеющемуся теперь решению.

Европейские судьи постановили, что лицензии у Airbnb-квартир, конечно, можно требовать, поскольку это объясняется сильным общественным интересом. И тут важно, чтобы требование не возникло, если квартира является постоянным местом жительства ее собственника. Если же собственник купил несколько квартир, чтобы сдавать их в краткосрочную аренду и зарабатывать на этом деньги, то город может решать – даст он разрешение на такую деятельность или нет.

В представленном в Рийгикогу законопроекте делается разница между частными лицами и предприятиями, предлагающими услуги на платформах Airbnb и Booking.com. «Если поставщиком услуги является лицо, занимающееся экономической или профессиональной деятельностью, то есть предприниматель, то к нему предъявляются те же требования, которые предъявляются при поставке услуги размещения без посредничества платформы», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

«Если услугу оказывает частное лицо, которые предлагает услугу время от времени (в том числе, малозначимая и побочная временная деятельность – ред.), то речь идет о поставке услуги по договоренности между потребителями, на которую требования Закона о туризме не распространяются. Но такие поставщики услуг все же несут ответственность согласно Закону о вещном праве, если своей деятельности они причинили ущерб (например, пожар), а также они обязаны платить налоги (ежегодная обязанность декларировать и платить подоходный налог)».

Министерство заверяет, что речь не идет об отдельном регулировании распределяемой экономики, скорее законопроект исходит из того принципа, что для всех поставщиков услуги размещения должны действовать одинаковые правила.

Во многих странах мира поставщики услуги размещения через интернет-платформы вызывают негодование у местных жителей. Ряд городов поэтому ввели для них различные ограничения или даже полностью запретили. Причиной, почему в крупных городах Aibnb-квартиры вызывают негодование, является то, что этот бизнес сильно поднял цены на квартиры и сделал цены на недвижимость недоступными для местных жителей. Также местные жители обеспокоены тем, что старые города и красивые регионы превращаются в зоны, где находятся одни туристы, а потому исчезает та культурная особенность, в поисках которой туристы на самом деле приезжают в города.

Airbnb прокомментировал, что в Париже люди главным образом сдают настоящие квартиры, а не те, что были куплены для сдачи в аренду, и решение суда поможет прояснить правовые детали, связанные с другой арендой.