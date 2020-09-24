Кийк: "Мы видим, что приближаемся к положению бедствия"

Юри Ратас сообщил, что правительство ввело ограничения на число гостей, которые могут присутствовать на мероприятиях, проводимых в помещениях. Также он уточнил, что правительство решило выделить денег белорусской оппозиции, штату Мэриленд и Греции.

Министр Аллер порадовался за детей, которых наградили за участие в конкурсе фотографий, посвященных растениям. Рийна Сольман отметила важность Регистра народонаселения, в котором каждый житель страны может, не выходя из дома, решать вопросы общения с государством.

А министр Танель Кийк объяснил, что ситуация с коронавирусом в Эстонии и Европе крайне непростая, показатели заболеваемости вернулись на весенний уровень. Он сказал, что мы уверенно движемся в сторону так называемого положения бедствия, за которым, по закону, следует чрезвычайное положение. Именно для того, чтобы не оказаться в этом положении, он еще раз призвал всех вести себя разумно и нести ответственность за свои поступки и их последствия.