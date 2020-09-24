Чт, 24.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц

В Литве зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки

Аэропорт Вильнюса.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

В настоящее время больны коронавирусом 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели. Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.

В самоизоляции находятся 17 839 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев.

За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов на коронавирус, всего проведено 744 тыс. 174 теста.

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