В Литве зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Литве было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
В настоящее время больны коронавирусом 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели. Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.
В самоизоляции находятся 17 839 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев.
За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов на коронавирус, всего проведено 744 тыс. 174 теста.
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