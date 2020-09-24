Куда следует убрать из подъездов коляски и велосипеды?

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в старых многоквартирных домах жильцы часто считают лестничные клетки более надежными, чем подвальные боксы, и складывают туда также и пожароопасные вещи. «Кроме того, гораздо удобнее оставлять детскую коляску на этаже, а не тащить ее вместе с ребенком в плохо освещенный подвал», – объяснил Лимбах причину, по которой жильцы оставляют вещи на лестничной клетке.

«Хотелось бы напомнить, что как велосипедные шины, так и детские коляски являются крайне пожароопасными объектами. Помимо этого, они препятствуют, например, передвижению медицинских работников, если кому-то в срочном порядке потребуется скорая медицинская помощь», – сказал он.