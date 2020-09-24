Куда следует убрать из подъездов коляски и велосипеды?

Жильцы многоквартирных домов часто забывают, что оставленные на межэтажных лестничных клетках детские коляски и велосипеды являются источником пожароопасности, кроме того, они препятствуют движению работников оперативных служб.
Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в старых многоквартирных домах жильцы часто считают лестничные клетки более надежными, чем подвальные боксы, и складывают туда также и пожароопасные вещи. «Кроме того, гораздо удобнее оставлять детскую коляску на этаже, а не тащить ее вместе с ребенком в плохо освещенный подвал», – объяснил Лимбах причину, по которой жильцы оставляют вещи на лестничной клетке.
«Хотелось бы напомнить, что как велосипедные шины, так и детские коляски являются крайне пожароопасными объектами. Помимо этого, они препятствуют, например, передвижению медицинских работников, если кому-то в срочном порядке потребуется скорая медицинская помощь», – сказал он.
«Если подвалы не являются достаточно надежными и безопасными местами для хранения вещей, эту тему следует поднять на собрании квартирного товарищества и найти решение проблемы безопасности, а не оставлять на лестничной клетке свои вещи, которые мешают ходить другим жильцам», – добавил Лимбах.