Треть жителей Эстонии поддерживает ужесточение ограничений

Жители Эстонии все активнее поддерживают принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, за их ужесточение выступает 34 процента населения страны, пишет rus.err.ee со ссылкой на данные свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства социальных дел.
30 процентов жителей Эстонии считают, что острый кризис остался позади, но стоит быть бдительными и следовать мерам безопасности, а в том, что кризис окончательно миновал, уверены только два процента.
Количество людей, выступающих за ужесточение введенных мер, постепенно растет: если в июле усиление ограничений поддерживали 16% жителей, то уже в августе процент повысился до 29%, а в сентябре достиг 34%. Эстонцы активнее поддерживают ужесточение ограничений, чем представители других национальностей.