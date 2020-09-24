Чт, 24.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
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Треть жителей Эстонии поддерживает ужесточение ограничений

ФОТО: Shutterstock

Жители Эстонии все активнее поддерживают принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, за их ужесточение выступает 34 процента населения страны, пишет rus.err.ee со ссылкой на данные свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства социальных дел.

30 процентов жителей Эстонии считают, что острый кризис остался позади, но стоит быть бдительными и следовать мерам безопасности, а в том, что кризис окончательно миновал, уверены только два процента.

​Количество людей, выступающих за ужесточение введенных мер, постепенно растет: если в июле усиление ограничений поддерживали 16% жителей, то уже в августе процент повысился до 29%, а в сентябре достиг 34%. Эстонцы активнее поддерживают ужесточение ограничений, чем представители других национальностей.

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