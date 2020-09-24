Чт, 24.09.2020
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Лукашенко заявил, что Минск не обязан предупреждать Запад об инаугурации президента

Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации.

ФОТО: BelTA/via REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные государства об инаугурации главы государства, поскольку это внутреннее дело страны.

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии. "Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - сказал он.

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли", - добавил Лукашенко.

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