Лукашенко заявил, что Минск не обязан предупреждать Запад об инаугурации президента

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии. "Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - сказал он.