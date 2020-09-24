В Таллинне на строительных объектах прошли рейды

"В интересах каждого государства и его жителей то, чтобы здесь находились люди, у которых есть для этого законные основания и которые выполняли бы свои обязательства так же, как делают это постоянные жители Эстонии. Поэтому сотрудники службы надзора за границей и миграцией Департамента полиции и погранохраны вместе с Трудовой инспекцией и Налогово-таможенным департаментом регулярно проводят рейды для проверки, законно ли здесь находятся и работают иностранцы", - пишет на своей странице в Facebook Пыхьяская префектура.

В начале этой недели в Таллинне совместно были проверены три строительных объекта и более ста работников. Полиция с радостью отмечает, что большая часть из проверенных иностранцев прибыли в Эстонию и работают в нашей стране законно.

"Но нашлись и такие люди, которые находились на стройке в рабочей одежде, но не могли объяснить, почему они здесь находятся и что делают. Были обнаружены четыре гражданина Молдавии, чья работа в Эстонии не была зарегистрирована должным образом или у которых не было действующих законных оснований для пребывания в Эстонии. Эти иностранцы будут высланы", - пишет полиция.

Также в ходе рейда был задержан человек, разыскиваемый за нарушение Закона о дорожном движении, его доставили в отделение полиции к следователю.