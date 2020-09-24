Чт, 24.09.2020
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Михаил Кылварт

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Владимир Путин.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

Президента России Владимир Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщают РИА Новости.

Номинировал его российский писатель, автор романа "Кремлюди" Сергей Комков, сообщивший о том, что отправил заявку 10 сентября.

На днях Владимир Путин уже был удостоен шуточной Шнобелевской премии - за его действия во время пандемии коронавируса.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году также фигурирует антагонист Путина, оппозиционер Алексей Навальный, поправляющийся после отравления "Новичком".

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