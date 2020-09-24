Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Номинировал его российский писатель, автор романа "Кремлюди" Сергей Комков, сообщивший о том, что отправил заявку 10 сентября.
На днях Владимир Путин уже был удостоен шуточной Шнобелевской премии - за его действия во время пандемии коронавируса.
Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году также фигурирует антагонист Путина, оппозиционер Алексей Навальный, поправляющийся после отравления "Новичком".
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