Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Номинировал его российский писатель, автор романа "Кремлюди" Сергей Комков, сообщивший о том, что отправил заявку 10 сентября.

На днях Владимир Путин уже был удостоен шуточной Шнобелевской премии - за его действия во время пандемии коронавируса.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году также фигурирует антагонист Путина, оппозиционер Алексей Навальный, поправляющийся после отравления "Новичком".