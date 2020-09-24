Крупнейший организатор концертов открывает сезон в масках

Eesti Kontsert просит приходить на концерты в масках. Рекомендация вступает в силу с сегодняшнего вечера, когда состоится первый концерт в честь открытия сезона.
24 и 25 сентября открывается осенний сезон в концертных залах Таллинна, Йыхви и Пярну. Eesti Kontsert просит всех зрителей по возможности приходить на концерты в масках. Средства защиты будут также предоставляться в концертных залах.
«Мы заботимся о здоровье своей публики и надеемся, что культурная жизнь Эстонии не подчинится вирусу. Поскольку ношение масок и дезинфекция рук является самым простым способом защитить себя и других от инфекции, следует этим воспользоваться. Мы стремимся сохранить культурную жизнь в Эстонии, и ваше ответственное поведение поможет всем», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.
Наряду с дезинфицирующими средствами в концертных залах Eesti Kontsert с сегодняшнего дня предоставляются и защитные маски.
Eesti Kontsert открывает сезон двумя большими концертами в честь выдающихся композиторов Вельо Тормиса и Арво Пярта. Сегодня, 24 сентября в концертном зале «Эстония» состоится премьера музыкальной постановки «Круговорот» (Ringlemisi) по творчеству Тормиса, к участию в которой привлечены Лийзи Койксон и Камерный хор Эстонской филармонии. Премьера спектакля также пройдет в концертном зале Пярну (25.09) и в концертном зале «Ванемуйне» (26.09). В концертном доме Йыхви сегодня ожидается премьера новой редакции сочинения Арво Пярта La Sindone. На сцену выйдет Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена. Солисты: Арво Лейбур (скрипка) и Ирина Захаренкова (фортепиано). Завтра, 25 сентября этот же концерт состоится в концертном зале «Эстония».