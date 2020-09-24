Крупнейший организатор концертов открывает сезон в масках

24 и 25 сентября открывается осенний сезон в концертных залах Таллинна, Йыхви и Пярну. Eesti Kontsert просит всех зрителей по возможности приходить на концерты в масках. Средства защиты будут также предоставляться в концертных залах.

«Мы заботимся о здоровье своей публики и надеемся, что культурная жизнь Эстонии не подчинится вирусу. Поскольку ношение масок и дезинфекция рук является самым простым способом защитить себя и других от инфекции, следует этим воспользоваться. Мы стремимся сохранить культурную жизнь в Эстонии, и ваше ответственное поведение поможет всем», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.

Наряду с дезинфицирующими средствами в концертных залах Eesti Kontsert с сегодняшнего дня предоставляются и защитные маски.