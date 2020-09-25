Большая часть планового лечения в Ида-Таллиннской центральной больницы остановлено

О том, что в Ида-Таллиннской центральной больницы выявлено заражение коронавирусом, стало известно в начале этой недели. Сначала речь шла о заболевшем ортопеде, с пациентами которого начали связываться и отслеживать обстановку. Однако, судя по перечню закрывшихся сейчас направлений планового лечения, распространение инфекции оказалось намного шире, чем это предполагалось изначально.

Как рассказали Rus.Postimees родственники одного из пожилых пациентов больницы, как раз в это время восстанавливавшегося там после операции, ситуация выглядела очень странно: «В одной с ним палате лежал человек, который два дня жаловался на плохое самочувствие и температуру, но никто из медперсонала им не занимался: температуру не мерили, жаропонижающего не давали. Позже выяснилось, что он заражен коронавирусом, поэтому всех, кто был рядом с ним, начали таскать на анализы».

Родственники возмущены тем, что меры принимались так медленно или не принимались вообще: «Почему при поступлении в больницу ни у кого не берут анализы на коронавирус? Кровь берут, кардиограмму делают, рентген делают, а на Covid-19 не проверяют. И что теперь делать? Инкубационный период еще не закончился, родственник после операции, еще очень слабый, а если он тоже заразился?»

Руководитель по маркетингу Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер объяснила, что у поступающих на лечение в больницу анализ на коронавирус действительно не берут – такой сейчас действует порядок. Однако люди сами должны трезво оценивать свое состояние: если появились признаки вирусного заболевания, нужно позвонить по номеру 666 1900 или зайти на портал пациентов Ipatsient и отменить прием, лечение, обследование или процедуру: «А когда поправитесь, снова свяжитесь с нами, мы поможем найти новое время приема».

На вопрос о том, отвечают ли действительности слова очевидцев, что на жалобы больного персонал не реагировал, а температуру не измерял, и почему так происходило, представитель больницы не ответила. Но объяснил, что теперь у тех пациентов, которые столкнулись с ковидными больными, берут повторные анализы: «А с людьми, которые были на приеме у ортопеда, при необходимости связывается Департамент здоровья, который выясняет всех контактировавших людей».

Сама же больница борется сейчас с очагом. Судер заверила, что пока нет четкого понимания того, с чего распространение вируса началось – это выясняет Департамент здоровья. Принято решение, что до конца недели не проводится никакого планового лечения в отделении общей хирургии и в урологии, а также по всем направлениям Клиники внутренних болезней, за исключением онкологии и ревматологии. Плановое лечение и прием по другим направлениям продолжаются. И самое главное - поликлиники по-прежнему работают. Последнее – это ответ всем тем обеспокоенным читателям, у которых имеются номерки на прием у врачей-специалистов в отделениях Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави и в поликлинике больницы Магдалеэна. В случае изменений представители больницы обещают связаться с пациентами и объяснить, что делать.

Если же вы пришли в больницу, не удивляйтесь и не возмущайтесь, поскольку при входе в больницу нужно пройти через контрольный пункт: «Мы оценим риск заражения, попросим продезинфицировать руки и выдадим одноразовую маску, которую нужно будет носить в течение всего времени нахождения внутри больниц. При перемещении в помещении просим держать дистанцию в два метра от других людей».