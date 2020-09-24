Чт, 24.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • В Спасательном департаменте пятеро работников заразились коронавирусом

В Спасательном департаменте пятеро работников заразились коронавирусом

Спасатель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

У пятерых работников Спасательного департамента тест на коронавирус оказался положительным. Из них трое работают в главной конторе на улице Рауа, один в Восточном спасательном центре и один в Западном спасательном центре. Со всеми ближайшими контактами этих людей связались, все помещения были продезинфицированы.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт сказал, что в данном случае имеется дело с конторскими служащими и подтвердил, что данные случаи никак не повлияют на обеспечение спасательными услугами.

«Действительно, зараженные присутствовали в Вяйке-Маарья на соревнованиях спасателей, однако, по первоначальным данным, они не контактировали с участниками соревнований. Однако мы призываем внимательно следить за своим здоровьем всех тех, кто находился на соревнованиях», - отметил Анвельт.

Он добавил, что у всех позитивных служащих проявились симптомы, у тех, у кого симптомы не проявились, тесты показали негативный результат. Все ближайшие контактировавшие с зараженными отправлены в самоизоляцию, их попросили следить за своим здоровьем.

На ежедневную работу Спасательного департамента и обеспечение безопасности общества эти случаи заражения не повлияют, поскольку спасательная сеть, покрывающую всю Эстонию, объединяет свыше 4000 человек. Кроме того, спасатели работают посменно, что обеспечивает постоянный свободный резерв оперативного реагирования.

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