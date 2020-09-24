В Спасательном департаменте пятеро работников заразились коронавирусом

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт сказал, что в данном случае имеется дело с конторскими служащими и подтвердил, что данные случаи никак не повлияют на обеспечение спасательными услугами.

«Действительно, зараженные присутствовали в Вяйке-Маарья на соревнованиях спасателей, однако, по первоначальным данным, они не контактировали с участниками соревнований. Однако мы призываем внимательно следить за своим здоровьем всех тех, кто находился на соревнованиях», - отметил Анвельт.

Он добавил, что у всех позитивных служащих проявились симптомы, у тех, у кого симптомы не проявились, тесты показали негативный результат. Все ближайшие контактировавшие с зараженными отправлены в самоизоляцию, их попросили следить за своим здоровьем.