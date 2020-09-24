«Сумасшедшие дни» в Stockmann этой осенью пройдут только онлайн

Если к моменту начала кампании коронавирус не распространится еще больше, сам торговый центр будет открыт для клиентов как обычно. Однако магазин готов к тому, что число клиентов в этот период может вырасти, поэтому на месте будут следить за соблюдением рекомендаций Департамента здоровья и правительства, чтобы минимизировать риски.