«Сумасшедшие дни» в Stockmann этой осенью пройдут только онлайн

Из-за распространения Covid-19 торговый центр Stockmann в Таллинне решил, что в этом году кампания «Сумасшедшие дни» пройдет в онлайн-магазине. В таком же формате проходила кампания и этой весной.
Этой осенью период кампании продлен, она пройдет с 30 сентября по 11 октября.
Если к моменту начала кампании коронавирус не распространится еще больше, сам торговый центр будет открыт для клиентов как обычно. Однако магазин готов к тому, что число клиентов в этот период может вырасти, поэтому на месте будут следить за соблюдением рекомендаций Департамента здоровья и правительства, чтобы минимизировать риски.