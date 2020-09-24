Чт, 24.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • «Сумасшедшие дни» в Stockmann этой осенью пройдут только онлайн

«Сумасшедшие дни» в Stockmann этой осенью пройдут только онлайн

Stockmann.

ФОТО: Liis Treimann

Из-за распространения Covid-19 торговый центр Stockmann в Таллинне решил, что в этом году кампания «Сумасшедшие дни» пройдет в онлайн-магазине. В таком же формате проходила кампания и этой весной.

Этой осенью период кампании продлен, она пройдет с 30 сентября по 11 октября.

Если к моменту начала кампании коронавирус не распространится еще больше, сам торговый центр будет открыт для клиентов как обычно. Однако магазин готов к тому, что число клиентов в этот период может вырасти, поэтому на месте будут следить за соблюдением рекомендаций Департамента здоровья и правительства, чтобы минимизировать риски.

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