Картина дня: ужесточение ограничений, требование ласнамяэского стрелка и референдум о браке

В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий

Правительство решило из-за распространения коронавируса ужесточить со следующего вторника ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований, а также уменьшить количество участников проходящих в помещениях мероприятий. Читать далее...

Финляндия восстанавливает ограничения на поездки для Эстонии, Швеции и Германии

Правительство Финляндии в условиях распространения COVID-19 в четверг решило восстановить ограничения в передвижении между Финляндией и шестью странами: Эстонией, Исландией, Норвегией, Швецией, Германией и Словакией. Читать далее...

Треть жителей Эстонии поддерживает ужесточение ограничений

Жители Эстонии все активнее поддерживают принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, за их ужесточение выступает 34 процента населения страны. Читать далее...

Кийк: "Мы видим, что приближаемся к положению бедствия"

На пресс-конференции, которую члены кабинета министров дали после очередного совещания, о новых своих решениях рассказали премьер-министр Юри Ратса, министр сельской жизни Арво Аллер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр народонаселения Рийна Сольман и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

Ласнамяэский стрелок настаивает на оправдании: шесть пуль он выпустил с целью самообороны

Харьюский уездный суд приговорил к шести годам тюремного заключения Дмитрия Дорошкевича, который произвел шесть выстрелов в человека в Ласнамяэ. Но подсудимый с приговором не согласен и требует оправдания. Читать далее...

«Иногда бывает чувство, что не могу больше, но надо жить!»

В Эстонии по состоянию на сегодняшний день проживает 134 пожилых человека, возраст которых равен или превышает сто лет. По данным Департамента статистики, из-за увеличения продолжительности жизни через пятьдесят лет столетних стариков уже будет в семь раз больше – 1050. Как дожить до такого почтенного возраста. Читать далее...

В Эстонии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 44 пробы. Читать далее...

Празднование дня рождения привело к изоляции всех участников

Житель Сааремаа, тест на коронавирус которого оказался положительным, 19 сентября участвовал в праздновании дня рождения в Насва. Теперь почти 30 человек, которые находились на этом празднике, должны будут оставаться в самоизоляции дома в течение 14 дней. Читать далее...

За спасение находившихся на борту парома Amorella автомобилей требуют тысячи евро

Паром компании Viking Line Amorella, который в воскресенье сел на мель у Аландских островов, в среду вечером был отбуксирован в порт Лонгес, но перед тем как вернуть владельцам находившиеся на борту судна транспортные средства, компания потребовала оплатить расходы за спасательную операцию, которые в некоторых случаях достигают десятков тысяч евро. Читать далее...

СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕР 〉 Новый документальный фильм о гибели парома «Эстония» обещает крупные разоблачения