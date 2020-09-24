Картина дня: ужесточение ограничений, требование ласнамяэского стрелка и референдум о браке

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 сентября.
В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий
Правительство решило из-за распространения коронавируса ужесточить со следующего вторника ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований, а также уменьшить количество участников проходящих в помещениях мероприятий. Читать далее...
Финляндия восстанавливает ограничения на поездки для Эстонии, Швеции и Германии
Правительство Финляндии в условиях распространения COVID-19 в четверг решило восстановить ограничения в передвижении между Финляндией и шестью странами: Эстонией, Исландией, Норвегией, Швецией, Германией и Словакией. Читать далее...
Треть жителей Эстонии поддерживает ужесточение ограничений
Жители Эстонии все активнее поддерживают принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, за их ужесточение выступает 34 процента населения страны. Читать далее...
Кийк: "Мы видим, что приближаемся к положению бедствия"
На пресс-конференции, которую члены кабинета министров дали после очередного совещания, о новых своих решениях рассказали премьер-министр Юри Ратса, министр сельской жизни Арво Аллер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр народонаселения Рийна Сольман и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
Ласнамяэский стрелок настаивает на оправдании: шесть пуль он выпустил с целью самообороны
Харьюский уездный суд приговорил к шести годам тюремного заключения Дмитрия Дорошкевича, который произвел шесть выстрелов в человека в Ласнамяэ. Но подсудимый с приговором не согласен и требует оправдания. Читать далее...
«Иногда бывает чувство, что не могу больше, но надо жить!»
В Эстонии по состоянию на сегодняшний день проживает 134 пожилых человека, возраст которых равен или превышает сто лет. По данным Департамента статистики, из-за увеличения продолжительности жизни через пятьдесят лет столетних стариков уже будет в семь раз больше – 1050. Как дожить до такого почтенного возраста. Читать далее...
В Эстонии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 44 пробы. Читать далее...
Празднование дня рождения привело к изоляции всех участников
Житель Сааремаа, тест на коронавирус которого оказался положительным, 19 сентября участвовал в праздновании дня рождения в Насва. Теперь почти 30 человек, которые находились на этом празднике, должны будут оставаться в самоизоляции дома в течение 14 дней. Читать далее...
За спасение находившихся на борту парома Amorella автомобилей требуют тысячи евро
Паром компании Viking Line Amorella, который в воскресенье сел на мель у Аландских островов, в среду вечером был отбуксирован в порт Лонгес, но перед тем как вернуть владельцам находившиеся на борту судна транспортные средства, компания потребовала оплатить расходы за спасательную операцию, которые в некоторых случаях достигают десятков тысяч евро. Читать далее...
СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕР 〉 Новый документальный фильм о гибели парома «Эстония» обещает крупные разоблачения
Телеканал Discovery, который в понедельник покажет на экранах стран Балтии новый пятисерийный фильм о гибели парома «Эстония», обещает, что в фильме «"Эстония": находка, которая меняет все» раскрываются окружающие трагедию обстоятельства как самого крушении судна, так и причин гибели парома, а также сообщается нечто такое, что до сих пор не было известно общественности. Читать далее...
Михаил Корб: референдум о браке обострит тему неравенства
Поддержит ли фракция Центристской партии проведение референдума по поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, представитель фракции центристов Михаил Корб. Смотрите видео!
Эстонские дороги стонут без денег
По словам председателя правления специализирующейся на строительстве дорог фирмы TREV2 и председателя совета «Эстонской железной дороги» Свена Пертенса, длившееся годами государственное недофинансирование дорог довело ситуацию до критического состояния, эстонские дороги просто стонут без денег. Читать далее...
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимир Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Клиенты и инвесторы устроили перед зданием Swedbank акцию протеста
Маардуские предприниматели, протестующие против закрытия их счетов в Swedbank, препятствующего хозяйственной деятельности их предприятий, а также клиенты и инвесторы, потерявшие более 8 миллионов евро в результате операций с земельными участками в Румынии, осуществлявшимися при посредничестве Swedbank, сегодня организовали первую акцию протеста перед главным зданием банка в Таллинне. Читать далее...
Новый очаг заражения в Ида-Вирумаа? Коронавирус нашли у работников и жильцов центра по уходу
В Йыхвиском центре по уходу коронавирус обнаружен у четверых — двух работников и двух жильцов. Читать далее...
В Эстонии у российского олигарха, подозревающегося в создании преступной группировки, нашли 70 компаний
Генпрокуратура РФ обращалась к правоохранительным органам Эстонии в связи с делом экс-министра России по делам Открытого правительства Михаила Абызова и получила сведения о не менее 70 эстонских компаний, связанных с бывшим чиновником. Читать далее...
Европейский суд обещает ограничить деятельность Airbnb
Позавчера Европейский суд постановил, что у Франции есть право ограничить распространение съемных квартир через платформу Airbnb. Это решение окажет влияние на всю Европу и в свою очередь внесет ясность в вопрос: могут ли и каким образом страны-члены ЕС регулировать деятельность интернет-платформ посредников при размещении. Читать далее...
Мужчина упал со строительного крана: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете
В Кунда в результате падения с шести метров пострадал человек, он был доставлен в таллиннскую больницу на вертолете, сообщает пресс-служба Спасательного департамента. Читать далее...
Переходим на новую модель: как теперь жители Эстонии могут узнать более точный прогноз погоды
Агентство окружающей среды в качестве основной модели на странице ilmateenistus.ee теперь использует модель прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), которая позволяет предсказывать погоду более точно и на более длительный период времени. Читать далее...
Эксперт: несмотря на коронакризис рынок съемного жилья еще не умер
В секторе недвижимости от коронакризиса сильнее всего пострадал рынок съемного жилья: цены упали из-за избытка квартир, а спрос снизился из-за уменьшения количества иностранных рабочих и студентов. Читать далее...
Ryanair временно отменила штрафы за перебронирование
Ирландская авиакомпания Ryanair разрешила бесплатно вносить изменения в бронирование билетов по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года. Читать далее...
В Литве зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Литве было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Читать далее...
На счета и квартиру Навального наложен арест
Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино. Читать далее...