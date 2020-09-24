«Иногда бывает чувство, что не могу больше, но надо жить!»

Столетняя Лейда Маурус проводит старость в доме призрения. ФОТО: Madis Veltman

Дом, в котором Лейда проводит свою старость, расположен в прекрасном месте, среди природы, по праздникам престарелых жильцов радуют дети из детского сада, с которыми учреждение делит лужайку. Глава дома призрения Маарика Коппель говорит, что во время пандемии самым большим огорчением для ее подопечных было то, что в дом не пускали близких.

Жду каждый день, когда же все-таки придет этот час… А чего мне еще ждать…

Свою молодость Лейда помнит в деталях: дорогу домой, животных, которые у нее были, работу лесничей. Сейчас Лейде, по ее словам, совершенно нечем заняться. Она слушает радио и иногда музыку в кружке дома для престарелых, в хорошую погоду просто сидит во дворе.

Лейда говорит, что, хотя дочь и внук навещают ее довольно часто, ей одиноко. «Замечательно, когда приезжают. Но сколько они могут тут побыть. У меня тут никого нет. У работников приюта нет времени общаться, у них своя работа», - говорит пожилая дама, по словам которой, те шесть лет, что она находится в приюте, заботятся о ней хорошо.

Лейда Маурус на террасе приюта. Там приходится носить маску. ФОТО: Madis Veltman

Хотя зрение Лейды с годами стало хуже, она принимает минимум лекарств и считает, что до ста лет дожила благодаря тому, что жила на лоне природы. «Жизнь шла себе вперед, так что я и не заметила, когда стукнуло сто. Я ем досыта и не чувствую, чтобы у меня были проблемы со здоровьем. Жду каждый день, когда же все-таки придет этот час… А чего мне еще ждать…», - размышляет она, добавляя в шутку, что смерть ее тоже уже не хочет. Оглядываясь на свою жизнь, она ничего не стала бы в ней менять. «Что было, то было», - уверенно говорит она.

По словам Лейды Маурус, у нее была прекрасная жизнь, жалеть ей не о чем. ФОТО: Madis Veltman

Население стареет

«На развитие населения во всем мире влияет демографический переход, т.е. и рождаемость и смертность уменьшаются. В результате этого процесса продолжительность жизни увеличивается и средний возраст населения растет, что и называют старением населения, - поясняет советник МВД по связям с общественностью Керсти Рингметс. – Начало демографического перехода и скорость развития процесса были различными в зависимости от части света.

Средняя продолжительность жизни в мире выросла с 64,9 лет в 1994 году до 72,3, к 2030 году, согласно прогнозу ООН, она увеличится еще на два года. Старение населения и уменьшение рождаемости происходит во всем мире».