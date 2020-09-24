Финляндия восстанавливает ограничения на поездки для Эстонии, Швеции и Германии

Ограничения начнут действовать с понедельника.

В Финляндию могут беспрепятственно ездить только люди из стран, где за две недели коэффициент заболеваемости коронавирусом не превысил 25 случаев на 100 000 населения.

В странах, в отношении которых правительство решило восстановить ограничения, эта отметка превышена.

Продолжится связанная с работой ежедневная маятниковая миграция на границе Финляндии с Швецией и Норвегией. Кроме того, с октября в Финляндию можно будет приезжать на работу из Швеции и Эстонии, не сдавая тест на коронавирус и не соблюдая двухнедельную самоизоляцию.