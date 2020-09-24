Юлия Шандра: в гостях хорошо, а в Эстонии - лучше

Юлия Шандра. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

- Что же помешало прийти к мечте?

- Эволюция этой самой мечты. Я из тех школьниц, кто «...выбрал кружок по фото, кому еще и петь охота, и за кружок по рисованью, и нагрузки - по-немецки и по-русски». Я с увлечением занималась танцами в коллективе Анжелы Макаровой. Тогда еще костюмы для нас были бесплатными за счет государства и никаких поборов не было, поручений родителям. Мы только учились танцам и выступали. А потом все изменилось – государство, условия финансирования и костюмы надо было заказывать, оплачивать. Однажды Анжела Станиславовна заметила мои способности в изготовлении собственного костюма и предложила самые простое для всего коллектива принять как заказ с небольшой, но оплатой: декорирование готовых костюмов, плетение венков для украинских танцев, аппликации и прочие дополнения. Дома, в коридоре я кроила, по комнате раскладывала детали костюмов, строчила на машинке и совсем не слышала от родителей никаких упреков. Это очень важно в детстве, спасибо им. Жизнь менялась, расширялся круг интересов, я уже увлеклась гитарой, - кстати, мы играли в первом составе «Леди Алиса», когда эта группа была при школе, - потом мы стали слушать Нирвану, Металлику, взяли гитару, пошли в рок клуб в клубе моряков. Днем танцевальная учеба на базе клуба моряков, а вечерами в этом же клубе – гитара. Тогда меня прозвали балериной с гитарой. Постепенно менялись мечты. О профессии модельера уже не думала.

Появилась новая мечта?

Мы уже приближались к окончанию школы, насколько я помню, в гимназии в 1997-1999 годах было какое смутное время, учителям было не до нас, наверное, свои проблемы одолевали. От учителей много зависит во все времена. Мы, в принципе, не знали куда идти учиться, а нам внушали, мол, все равно куда и на кого, лишь бы поступить или уехать в любую страну и подальше. Не до мечтаний было... И я выбрала морскую биологию: папа моряк, анатомия и биология в семье предметы привычные, а там будь что будет. И поступила на бюджетное место – бесплатно.

- И морским биологом не стали! Почему?