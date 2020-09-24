Юлия Шандра: в гостях хорошо, а в Эстонии - лучше

В преддверии премьеры документального фильма «Анкета» Алены Суржиковой о выпускниках Ласнамяэской гимназии мы беседуем с одной из одноклассниц режиссера Юлией Шандра о корнях и крыльях о школе и профессиональном пути к успеху, об Эстонии и мире.
Сегодня Юлия Шандра является генеральным директором ювелирной сети GRENARDI в Эстонии.
- Когда и в какой момент, на каком этапе состоялся выбор пути в ювелирный мир бизнеса?
- Скорее ювелирный мир сам меня приобрел, позвал, принял.
Будучи совсем еще юной, я сформулировала три необходимых составляющих для любой работы, которую я готова выполнять. Первое – чтоб начальство было дальше. Потом уже этот пункт определился в правило – обозначьте мне цели и задачи, а я любыми способами приду к этой цели. Но все эти пути – мои авторские, мои ноу хау. Второй составляющей являлась возможность организовывать людей, руководить командой. Проявлялись изначально организаторские способности. И третье – работа должна быть связана с красотой, эстетикой или возможностью путешествовать. Туристический бизнес не манил, потому работала в разных сферах сначала.
- Тогда вернемся в самое начало: когда можно обозначить точку отсчета успешного пути?
- До первого класса, каждое лето, как и многих детей, меня оставляли к бабушке с дедушкой на Украину. Мы жили в городе, ежедневно ездили трудиться на дачу, возвращаясь на ночь. По пути, наблюдая за окружающей жизнью, я как-то бабушке задала вопросы: «Почему у нас так много ягод, яблок, прочей зелени и мы не продаем на рынке? Нам же на троих этого много!». Бабушка, не раздумывая, стала убеждать меня в ненадобности и бесперспективности такого занятия – никто не будет покупать, это никому не надо, у всех все есть. Я же не отставала: мы каждый день проходим мимо рынка там всегда много покупателей, люди покупают постоянно что-то, это кому-то надо! Я! Я хочу продавать!
Бабушка с недоумением уступила, считая маленькой шалостью мои идеи: выдала корзинку, помогла ее наполнить яблоками «белый налив» и отпустила, спрятавшись поодаль от облюбованного мною торгового места, понаблюдать и постеречь меня от неприятностей. Я заняла местечко в начале рынка, среди бабушек, торгующих семечками, мелочами всякими на местах, за которые не платили аренду, - уже тогда сообразила, что выгодней, - постелила газетку, сформировала красивые горочки из яблок. В начале никакой реакции от покупателей не случилось, я, - шестилетняя продавщица, - стала рекламировать-зазывать, расписывая вкус и красоту моих яблок; взамен посыпались улыбки, комплименты и торговля пошла. Бабушка терпеливо и изумленно наблюдала, а у меня усталость подступала, домой хотелось, яблоки продавались медленно и, откуда ни возьмись, у меня родилась маркетинговая акция: я стала предлагать две горки яблок дешевле, чем одну. Бабушка была в шоке от первого успеха и моего желания заработать себе на первое сентября. Ассортимент расширился за счет груш, крыжовника и к началу учебного года я ехала с Украины в Таллинн с полным комплектом школьных принадлежностей, портфелем, формой. Мне понравилось за свой труд получать деньги и так во мне впервые проявился талант предпринимателя. Дальше больше: по возвращению домой, попросила маму придумать что-то мне для зарабатывания денег. Мама не стала особо напрягаться и предложила за домашнюю работу небольшие выплаты. Во мне проявилась другая черта: потребность планировать капиталовложения, и я начала копить. На первые деньги из распиленной деревянной копилки я купила мини швейную машинку для удовольствия шить на кукол, а потом стала подумывать и о профессии модельера.
- Что же помешало прийти к мечте?
- Эволюция этой самой мечты. Я из тех школьниц, кто «...выбрал кружок по фото, кому еще и петь охота, и за кружок по рисованью, и нагрузки - по-немецки и по-русски». Я с увлечением занималась танцами в коллективе Анжелы Макаровой. Тогда еще костюмы для нас были бесплатными за счет государства и никаких поборов не было, поручений родителям. Мы только учились танцам и выступали. А потом все изменилось – государство, условия финансирования и костюмы надо было заказывать, оплачивать. Однажды Анжела Станиславовна заметила мои способности в изготовлении собственного костюма и предложила самые простое для всего коллектива принять как заказ с небольшой, но оплатой: декорирование готовых костюмов, плетение венков для украинских танцев, аппликации и прочие дополнения. Дома, в коридоре я кроила, по комнате раскладывала детали костюмов, строчила на машинке и совсем не слышала от родителей никаких упреков. Это очень важно в детстве, спасибо им. Жизнь менялась, расширялся круг интересов, я уже увлеклась гитарой, - кстати, мы играли в первом составе «Леди Алиса», когда эта группа была при школе, - потом мы стали слушать Нирвану, Металлику, взяли гитару, пошли в рок клуб в клубе моряков. Днем танцевальная учеба на базе клуба моряков, а вечерами в этом же клубе – гитара. Тогда меня прозвали балериной с гитарой. Постепенно менялись мечты. О профессии модельера уже не думала.
Появилась новая мечта?
Мы уже приближались к окончанию школы, насколько я помню, в гимназии в 1997-1999 годах было какое смутное время, учителям было не до нас, наверное, свои проблемы одолевали. От учителей много зависит во все времена. Мы, в принципе, не знали куда идти учиться, а нам внушали, мол, все равно куда и на кого, лишь бы поступить или уехать в любую страну и подальше. Не до мечтаний было... И я выбрала морскую биологию: папа моряк, анатомия и биология в семье предметы привычные, а там будь что будет. И поступила на бюджетное место – бесплатно.
- И морским биологом не стали! Почему?
Снова судьба, эволюция и выбор. До студенческой жизни я уже успела устроиться на работу в первый в Таллине латиноамериканский клуб HAVANA CLUB, успела от официантки путь пройти до бармена и стать директором ресторана China White. В клубе я встретила классных людей среди коллег, которые учились в другом ВУЗе, делились новостями, проводили вместе время и там, за барной стойкой, мне наперебой рассказывали коллеги об интересных педагогах из Петербурга, о местных учителях, лучших психологах Эстонии, увлекающих их интересными лекциями. Атмосфера в том ВУЗе заинтриговала, и я с середины года забрала документы из Педагогического института, отправившись учиться на факультет психологии в Социально-Гуманитарный институт, причем из государственного ВУЗа в частный, заверив родителей, что сама себе смогу оплатить обучение. Магистранта я защитила уже в Akadeemia Nord, а потом меня пригласили еще и преподавать бизнес-психологию в Социально-гуманитарный институт.
- Так в ювелирный бизнес путь откуда все же начался? Как? Когда?
Он меня сам нашел! Я закрывала один магазин, а из Латвии приехал представитель фирмы, выходящей на эстонский рынок, принимать помещение под новую аренду, засыпал меня вопросами про Эстонию – какие условия торговли, налоговая система, трудовые договора.
Я предала ему помещение, отдала ключи и говорю:
- Вам консультация нужна? У меня есть время. Напишите список вопросов, я скажу сколько будет стоить мой труд, и я подготовлю все ответы.
Вот и все. Моя консультация пошла во благо - я заработала гонорар, получила предложение попробовать пройти конкурс на директора сети ювелирных салонов самый сложный конкурс в моей жизни: после предоставления необходимых документов, CV, надо было пройти собеседование с топ-менеджером в Латвии. Все ничего, хоть и трудно, - творческое задание подготовить за два дня на английском языке о моем видении фирмы через пять лет с моими первыми шагами к цели через пять лет, - но мне пришлось проходить виртуальный кастинг перед камерой, потому как топ-менеджер неожиданно улетел в другую страну.
А я уже «заболела» этой работой, чувствуя – это мое! Главное – мечтать, стремиться, не отступать. В тот же день я получила «Добро пожаловать в мир ювелирной красоты». Десять лет как один день и до сих пор интересно – Этот драгоценностей на самом деле создан из мира красоты, красивых людей, красивых отношений, эстетики и новых знаний, а то, что начальство далеко, самостоятельный путь и путешествия, - как-то само собой складывается. Все в наших руках. Вы не представляете как много романтических историй вокруг наших украшений, с нашим участием, наших – это я имею ввиду команду, которую я собирала тоже как драгоценности.
- Фильм «Анкета» об одноклассниках, судьбах, странах. Дороги ли воспоминания?
- Моя история о пути в этот класс, чья история в основе фильма «Анкета», довольно забавная. Меня любили родители, старались поддерживать во всем. Выбирали мне лучшую школу. Их было не много. И в 12-й школу я пришла немного позже начала года, вошла в класс, ко мне подошла девочка: «Ты новенькая? Давай дружить?». Мы и дружим до сих пор, с классом атмосфера дружбы ассоциируется до сих пор. Совсем скоро я стала старостой класса из-за своей творческой активности, увлечений всеми кружками и хорошими результатами. Мы много придумывали, сами организовывали. Кстати, как-то затеяли конкурс красоты «Мистер и Мисс класса», помню Рома Довгань стал мистером, - был всегда сильным красивым и заметным, а сегодня возглавляет охрану президента.
В нашем классе я научилась договариваться: учителей могла уговорить на пересдачу, перенос зачета, взамен на выступления на мероприятиях. А в среде одноклассников преобладала взаимовыручка: на контрольных, после уроков. Мы друг у другу помогали, а с теми, кто никому не помогал, мы так и потерялись, не общаемся.
- Зачем нужны сегодня одноклассники?
Мы все родом из детства. Мы нужны друг другу. Например, с танцевальным коллективом люблю традицию регулярно встречаться, делиться радостью, новостями. Нам не скучно, интересно, весело.
С одноклассниками мы и не расставались. Видимся реже, но на связи всегда.
Юля! Почему стоит не уезжать из Эстонии? Совет? Мнение?
После окончания школы в моем окружении было много знакомых, которые уезжали по различным программам и контрактам за границу в первую очередь, чтобы заработать некий стартовый капитал. Кто-то на обучение, кто-то жаждал романтики, выучить иностранный язык, заработать. По возвращению рассказывали всех трудностях, тяжёлой работе, оплате счетов за границей, и небольшом остатке капитала на жизнь. Но самое главное – там мы чужаки, оттуда мы мало можем поддержать родных и близких, уровень жизни ничем не лучше, когда ты на заработках. Бывают исключения. На то они и исключения, которые подкрепляют правила. Я на тот момент работала барменом и слушала все эти истории каждый день, поэтому изначально понимала, хочу в Эстонии найти хорошую работу по душе. Я очень люблю Эстонию, думаю, что важно не лениться, не унывать, добиваться поставленных тобой же целей. То, что Эстония небольшая – это скорее преимущество, так как слухи и слава о тебе, как хорошем специалисте разлетаются очень быстро и сначала ты работаешь на своё имя, а потом имя работает на тебя. В гостях хорошо, а дома лучше.