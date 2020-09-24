Ученые: в Харьюмаа нет обширного скрытого распространения коронавируса

Всего в период с 11 по 23 сентября в Харьюмаа и Таллинне на основании случайной выборки протестировали 4294 человек, около одного процента взрослого населения региона. В ходе исследования были выявлены двое инфицированных без узнаваемых симптомов заболевания, с 95-процентной вероятностью в этом регионе коронавирусом заражен один человек из 1300, число носителей инфекции среди взрослого населения составляет от 100 до 1000.

Данные департамента здоровья каждый день отражают множество новых позитивных результатов тестов в Харьюмаа, но они, как правило, связаны с уже известными очагами заражения. «Результаты нашего исследования указывают на то же — сейчас в Таллинне и Харьюмаа нет скрытого распространения вируса», - сказала руководитель исследования, профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. По словам Калда, то, получится ли и в дальнейшем сохранить контроль над распространением вируса, зависит от ответственного поведения людей. «Очень важно, чтобы люди и при легких симптомах заболевания оставались дома и не ходили на работу или встречаться со знакомыми», - сказала она.

За время проведенного в начале сентября в Ида-Вирумаа мониторинга и на только что прошедшем этапе исследования в Харьюмаа и Таллинне ученые выявили инфицированных без симптомов или с очень легкими симптомами, которые могли, сами того не зная, передавать вирус другим людям. «Поэтому крайне важно соблюдать правило безопасной дистанции, а во время массовых мероприятий в помещении в соответствии с правилами носить маски», - сказала Калда. Заподозрив заболевание, нужно обязательно обратиться к семейному врачу, а близко контактировавшие с заболевшим должны соблюдать самоизоляцию.

С начала этой недели до 30 сентября проводится общегосударственный этап мониторинга распространения коронавируса, в ходе которого будет оцениваться влияние начала учебного года по всей стране.