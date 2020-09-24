Новый очаг заражения в Ида-Вирумаа? Коронавирус нашли у работников и жильцов центра по уходу

В Йыхвиском центре по уходу коронавирус обнаружен у четверых — двух работников и двух жильцов, пишет Põhjarannik.
В начале недели в расположенном в Йыхви центре по уходу положительный тест на коронавирус был у одного работника. Сегодня выяснилось, что заражены еще один работник и два постояльца, сказала заместитель волостного старейшины Йыхви и член совета Центра по уходу Мессурме Писарева.
Она добавила, что двое зараженные жильцов доставлены в больницу. В среду протестировали почти 80 постояльцев центра и 35 работник. К полудню четверга, по словам Писаревой, были выяснены результаты примерно половины тестов.