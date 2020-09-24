Новый очаг заражения в Ида-Вирумаа? Коронавирус нашли у работников и жильцов центра по уходу

В начале недели в расположенном в Йыхви центре по уходу положительный тест на коронавирус был у одного работника. Сегодня выяснилось, что заражены еще один работник и два постояльца, сказала заместитель волостного старейшины Йыхви и член совета Центра по уходу Мессурме Писарева.