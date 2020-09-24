Рийгикогу обсудит проект увеличения финансирования науки до 1% ВВП

«Фиксирование в законе конкретной процентной ставки финансирования призвано показать, что наука и высшее образование являются для нас приоритетом. Сейчас в качестве первого шага мы обсуждаем привлечение средств в науку, но в дополнительных деньгах нуждается и высшее образование. Причем мы говорим не о нескольких миллионах, а о значительно больших суммах. Если мы не начнем в достаточной мере финансировать высшее образование, то в будущем нам не стоит ждать от PISA высоких показателей. О послезавтра нужно думать уже сегодня», – сказала Катри Райк.