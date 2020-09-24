Чт, 24.09.2020
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Герман Голуб
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  • Рийгикогу обсудит проект увеличения финансирования науки до 1% ВВП

Рийгикогу обсудит проект увеличения финансирования науки до 1% ВВП

Ученые. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Рийгикогу в четверг приступил к обсуждению законопроекта Социал-демократической партии, цель которого – увеличить долю средств, выделяемых из государственного бюджета на науку, до 1 процента ВВП.

Инициированные фракцией социал-демократов поправки предусматривают, что финансирование сферы науки должно увеличиваться в течение трех лет на 100 млн евро ежегодно, далее – в соответствии с экономическим ростом.

«Фиксирование в законе конкретной процентной ставки финансирования призвано показать, что наука и высшее образование являются для нас приоритетом. Сейчас в качестве первого шага мы обсуждаем привлечение средств в науку, но в дополнительных деньгах нуждается и высшее образование. Причем мы говорим не о нескольких миллионах, а о значительно больших суммах. Если мы не начнем в достаточной мере финансировать высшее образование, то в будущем нам не стоит ждать от PISA высоких показателей. О послезавтра нужно думать уже сегодня», – сказала Катри Райк.

Через несколько месяцев исполнится два года с момента заключения так называемого соглашения по науке. В декабре 2018 года председатели парламентских партий подписали документ, согласно которому из госбюджета на науку следует выделять 1 процент ВВП.

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