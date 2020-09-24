Чт, 24.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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Страны Балтии опубликуют черный список лиц, ответственных за насилие в Белоруссии

Фото иллюстративное.

ФОТО: -/AFP

В ближайшие дни будет опубликован черный список всех трех стран Балтии с именами примерно 100 лиц, ответственных за насилие в Белоруссии, сообщил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Ринкевич сообщил, что вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка.

По словам Ринкевича, страны Балтии расширят санкции, и список не будет последним. Страны Балтии не будут ждать, пока о своем санкционный списке договорится ЕС.

Непризнание Латвией Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии означает, что политические контакты на высшем уровне между Лукашенко и лидерами ЕС невозможны. Непризнание не означает прекращения отношений, уточнил Ринкевич. На техническом уровне связи с Белоруссией будут продолжены.

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