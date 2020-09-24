Страны Балтии опубликуют черный список лиц, ответственных за насилие в Белоруссии

Ринкевич сообщил, что вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка.

По словам Ринкевича, страны Балтии расширят санкции, и список не будет последним. Страны Балтии не будут ждать, пока о своем санкционный списке договорится ЕС.