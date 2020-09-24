После ремонта открылся опорный дом Таллиннского центра душевного здоровья

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, расположенный на Штромке опорный дом играет важную роль в жизни горожан, страдающих душевными расстройствами.

«Дом предлагает услугу поддержки проживания людям с такими хроническими психическими заболеваниями, при которых для восстановления после болезни и в повседневной жизни необходима профессиональная помощь, - сказала вице-мэр. – С помощью специалистов мы хотим сделать все для того, чтобы человек, несмотря на заболевание, смог жить, по возможности, самостоятельной и полноценной жизнью.

Вице-мэр Эха Вырк добавила, что отремонтированное здание предлагает клиентам возможность как отдохнуть и побыть в одиночестве, так и при желании пообщаться с другими.

«В отремонтированном доме теперь 30 мест вместо прежних 25, - рассказала Эха Вырк. – У каждого клиента своя комната, душевой уголок и санузел. Комната отдыха и кухня общие, имеется также прачечная, баня и небольшое помещение для занятий спортом. При проектировании здания учитывались особенности передвижения людей с двигательными нарушениями, а также нарушениями зрения и слуха».

В ходе ремонта утеплили фасад и крышу здания, заменили окна и двери, построили теплообменную вентиляционную систему, а также к главному входу пристроили два тамбура. На первом этаже 11 комнат, три конторских и три комнаты для совещаний. На втором этаже 19 комнат, также комната отдыха и спортзал. На нулевом этаже располагаются технические и вспомогательные помещения, а также прачечная.

Директор Таллиннского центра душевного здоровья Мари Рулл отметила, что уютная, красивая и функциональная среда очень важна при выздоровлении и приятно, что в отремонтированном опорном доме на Штромке можно оказывать услугу в способствующей поддержанию душевного здоровья обстановке.

Здание спроектировало OÜ Esplan, построили фирмы Eviko AS и Eviko Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществляло предприятие Keskkonnaprojekt OÜ под руководством Олави Пармаса. Общая стоимость строительных работ составила 1,7 млн евро.

Центр таллиннского душевного здоровья – созданное в 2000 году учреждение соцобеспечения, предлагающее услуги имеющим душевные заболевания взрослым работоспособного возраста, а также их семьям, поддерживая восстановление от психического заболевания. Для получения услуги необходимо направление либо от Кассы страхования по безработицы, либо от Департамента социального страхования. В Опорный дом на Штромке направляет Департамент социального страхования. Период оказания услуги в опорном доме не ограничен, это зависит от скорости восстановления, уровня самостоятельности и необходимости. Поскольку речь идет о столичном учреждении, услуга предлагается только зарегистрированным жителям Таллинна.