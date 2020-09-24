Чт, 24.09.2020
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Герман Голуб

На счета и квартиру Навального наложен арест

epa08690622 An undated, recent handout photo made available by Russian opposition leader Alexei Navalny via his Instagram site shows Navalny sitting on a bench at an undisclosed location, issued 23 September 2020. According to a statement of the Charite hospital Navalny was discharged from acute inpatient care on 22 September. Given his progress and current condition, the treating physicians believe that complete recovery is possible, Charite stated. EPA/ALEXEI NAVALNY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

ФОТО: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Арест связан с иском компании «Московский школьник», которая, как считается, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, передает NEWSru.

По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», - пояснила она.

Тогда же были арестованы счета Навального.Ранее по иску «Московского школьника» также были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

По иску «Московского школьника» Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны выплатить компании около 88 млн рублей. Причиной иска стало расследование Соболь о поставках питания в детские учреждения. В нем говорилось о массовых отравлениях из-за некачественных продуктов.

В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей. Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

Позже Евгений Пригожин выкупил у ООО «Московский школьник» право требования долга с ФБК, Навального и Соболь. Новый владелец заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга.

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