На счета и квартиру Навального наложен арест

Арест связан с иском компании «Московский школьник», которая, как считается, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, передает NEWSru.

По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», - пояснила она.

Тогда же были арестованы счета Навального.Ранее по иску «Московского школьника» также были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

По иску «Московского школьника» Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны выплатить компании около 88 млн рублей. Причиной иска стало расследование Соболь о поставках питания в детские учреждения. В нем говорилось о массовых отравлениях из-за некачественных продуктов.

В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей. Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

Позже Евгений Пригожин выкупил у ООО «Московский школьник» право требования долга с ФБК, Навального и Соболь. Новый владелец заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга.