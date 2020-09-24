Паэт: европейский денежный кран для Лукашенко нужно закрыть

«В то же время все денежные переводы от ЕС для нынешнего правительства Белоруссии и контролируемых государством проектов должны быть заморожены», - сказал Паэт. «Как страна Восточного партнерства ЕС, Белоруссия получала в основном финансовую поддержку из Инструмента укрепления мира Европейской политики соседства, но также и из других источников. Белоруссия также продолжает иметь право на получение финансирования из Европейского инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) на период 2021-2027 годов. Но эти выплаты можно будет сделать только в том случае, если в стране пройдут новые и демократические выборы», - добавил он.