Паэт: европейский денежный кран для Лукашенко нужно закрыть

Член Европейского парламента Урмас Паэт заявил на заседании парламента, что Европейский Союз должен заморозить все осуществляемые в рамках Восточного партнерства выплаты белорусскому правительству пока в стране не проведут новые, свободные президентские выборы.
По словам Паэта, необходимо увеличить финансовую поддержку белорусского гражданского общества со стороны Евросоюза и поддержать демократическую оппозицию.
«В то же время все денежные переводы от ЕС для нынешнего правительства Белоруссии и контролируемых государством проектов должны быть заморожены», - сказал Паэт. «Как страна Восточного партнерства ЕС, Белоруссия получала в основном финансовую поддержку из Инструмента укрепления мира Европейской политики соседства, но также и из других источников. Белоруссия также продолжает иметь право на получение финансирования из Европейского инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) на период 2021-2027 годов. Но эти выплаты можно будет сделать только в том случае, если в стране пройдут новые и демократические выборы», - добавил он.
«Закрыв европейский денежный кран для Лукашенко, мы посодействуем тому, чтобы его режим не мог удерживать свою власть в Белоруссии на деньги Европы», - сказал Паэт.
Урмас Паэт является председателем рабочей группы Восточного партнерства Комиссии по иностранным делам при Европейском парламенте.