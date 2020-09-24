Александр Кержаков впервые в карьере возглавил футбольный клуб

Пост главного тренера "Томи" стал вакантным 7 сентября, когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Василием Баскаковым, проработавшим в томском клубе 16 лет.

"Это очень серьёзный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. "Томь" - клуб с историей и хорошей инфраструктурой. Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что всё поправимо, и мы с моим штабом и, самое главное, ребятами приложим максимум усилий, чтобы выправить ситуацию", - сказал Кержаков в ролике на канале "Томи" в YouTube.