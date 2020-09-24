Умер легендарный эколог и бывший министр окружающей среды Эстонии Тоомас Фрей

Тоомас Фрей в 1961 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию по специальности инженер лесного хозяйства. Доктор биологических наук с 1968 года.

В 1990–1991 годах был министром окружающей среды Эстонии. В 1990–1992 годах - член Конгресса Эстонии и Комитета Эстонии.

Фрей был председателем правления и одним из учредителей Эстонского экологического совета, членом комиссии по охране природы Академии наук, инициатором экологических конференций и экологических дней Эстонии.