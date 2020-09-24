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  • Умер легендарный эколог и бывший министр окружающей среды Эстонии Тоомас Фрей

Умер легендарный эколог и бывший министр окружающей среды Эстонии Тоомас Фрей

Тоомас Фрей

ФОТО: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

В среду, 23 сентября, на 83-м году жизни скончался эколог, геоботаник и ученый-лесовед Тоомас Фрей, который в 1990–1991 годах был министром окружающей среды Эстонии, передает Rus.ERR.

Тоомас Фрей в 1961 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию по специальности инженер лесного хозяйства. Доктор биологических наук с 1968 года.

В 1990–1991 годах был министром окружающей среды Эстонии. В 1990–1992 годах - член Конгресса Эстонии и Комитета Эстонии.

Фрей был председателем правления и одним из учредителей Эстонского экологического совета, членом комиссии по охране природы Академии наук, инициатором экологических конференций и экологических дней Эстонии.

По его инициативе была создана лесная экологическая станция Вооремаа.

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