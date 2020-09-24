Кальюлайд: нужно воспользоваться возможностью изменить модель глобального управления

«Пандемия продемонстрировала важность технологии, радикально изменились работа, образование, общение между людьми и услуги», - сказала президент Кальюлайд на организованном в рамках председательства Нигера в СБ ООН высокоуровневом виртуальном специальном мероприятии, посвященном теме глобального управления после пандемии Covid-19, сообщила канцелярия президента.

«Из-за этих изменений важно использовать шанс создать лучшие условия для участия на глобальном рынке услуг. Особенно для людей, которым до сих пор было сложно участвовать на рынке труда, но которые могут работать в интернете на международном уровне. Для этого нам необходима модель глобального управления, учитывающая также соображения кибербезопасности», - сказала Кальюлайд.

Кальюлайд и сама продемонстрировала возможности удаленной работы, приняв участие в заседании СБ ООН из волостной управы Хяэдемеэсте в промежутке между другими проходящими в Пярнумаа встречами.

Президент подчеркнула также, что Эстония поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к всемирному перемирию и надеется, что и другие страны присоединятся к этом призыву еще до конца года.