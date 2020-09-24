Галерея ⟩ Клиенты и инвесторы устроили перед зданием Swedbank акцию протеста
Маардуские предприниматели, протестующие против закрытия их счетов в Swedbank, препятствующего хозяйственной деятельности их предприятий, а также клиенты и инвесторы, потерявшие более 8 миллионов евро в результате операций с земельными участками в Румынии, осуществлявшимися при посредничестве Swedbank, сегодня организовали первую акцию протеста перед главным зданием банка в Таллинне.
Целью митинга было привлечь внимание эстонской и шведской общественности к тому факту, что в Эстонии Swedbank не выполняет свои обязательства надежности как поставщик расчётных и инвестиционных услуг, а также не отвечает на законные вопросы и претензии своих клиентов.
По словам Каупо Нылвака, предпринимателя, выступившего на митинге в качестве представителя инвесторов, потерявших деньги в результате сделок с землей в Румынии, проведённых при посредничестве Swedbank, и члена комиссии по банкротству земельной компании, – это нетрадиционное публичное выступление необходимо было организовать, чтобы привлечь внимание банкиров, общественности и институтов, регулирующих финансовую сферу.
«Swedbank не потрудился что-либо объяснить или извиниться перед своими клиентами и инвесторами, чьи деньги инвестиционные менеджеры банка потеряли в результате сомнительных операций с румынской землёй, – пояснил он. – Мы требовали ответа на наши вопросы в прямом обращении к банку, в суде и в рекламных материалах, которые публиковались в эстонских и шведских СМИ, и пока результат был нулевым. Несмотря на красивые заверения руководителя банка Олави Леппа в СМИ о том, что да, эта история с румынскими сделками нуждается в разъяснениях, и со своими клиентами банк должен общаться».
«Имевшее место в последнее время повышенное внимание общественности к несоблюдению со стороны Swedbank правил, препятствующих отмыванию денег, растущее недовольство эстонского общества по поводу деятельности банка по закрытию клиентских счетов, а также начавшиеся в отношении Swedbank в Эстонии и на международном уровне уголовные расследования и расследования, связанные с отмыванием денег, могли бы теперь привести банк к настоящему внутреннему очищению, исправлению ошибок и восстановлению доверия клиентов», – сказал Нылвак. По его словам, высокомерное отношение Swedbank к эстонскому обществу и проблемам клиентов также подтверждается тем фактом, что в течение двух месяцев ни председатель совета Swedbank Горан Перссон, и ни один другой руководитель банка не удосужились ответить даже на отправленное летом открытое обращение прежнего премьер-министра Эстонской республики Таави Рыйваса, в котором указывалось на недостатки в обслуживании и информировании эстонских клиентов и инвесторов. «Я надеюсь, что это чувство неприкосновенности и превосходства сможет поколебать проводимое эстонскими правоохранительными органами уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank.
Первой ласточкой в установлении справедливости является вступившее в силу во вторник решение Таллиннского окружного суда, в котором хотя и было отказано в возбуждении уголовного производства против Swedbank по делу о сделке с румынскими землями, но только по причине истечения срока давности, а не в силу невиновности», – сказал Нылвак. Постановление суда подтвердило неизменность позиции прокуратуры, что, как и пострадавшие, подавшие весной иск, и Центральная уголовная полиция, которая дала первый ответ на него, прокурор согласен с тем, что румынские инвестиции, осуществленные в 2006-2007 годах, представляли собой инвестиционное мошенничество, и участие Swedpank в привлечении инвесторов и в инвестировании в качестве посредника доказано.