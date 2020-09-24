Британия вместе с США и Канадой готовят санкции против белорусских властей

Британия в сотрудничестве с Канадой и США работает над международными санкциями против ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Лондон с Оттавой и Вашингтоном начали работу над санкциями после того, как их не смогли согласовать лидеры ЕС из-за позиции Кипра, отметил Рааб, выступая в Палате общин.

"Учитывая эту задержку, а также фальшивую инаугурацию господина Лукашенко, я дал инструкции команде министерства разработать санкции по типу "санкций Магнитского" против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб.

"Мы шокированы тем, что видели. Насилием, его жестокостью, и, честно говоря, дерзостью, с которой оно применяется прямо на глазах у журналистов", - заявил Рааб.

Министр добавил, что Британия, США и Канада считают подготовку санкций делом большой срочности.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источники, близкие к правительствам трех стран, сообщает, что Канада, США и Британия собираются ввести санкции против белорусских властей одновременно. Официального заявления об этом страны пока не делали.

Рааб также добавил, что Британия инициировала расследование белорусских выборов и последовавших за ними событий в ОБСЕ.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в четверг заявил, что его страна вслед за многими другими западными странами не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Накануне о непризнании Лукашенко президентом заявили в Госдепартаменте США, ранее такое же заявление сделал Евросоюз.

Тем не менее в начале недели министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать санкции против белорусских чиновников. Помешала позиция Кипра, который настоял, что без санкций против Турции, ведущей геологоразведку в зоне его экономических интересов, меры против белорусских чиновников будут свидетельствовать о двойных стандартах.

Теперь окончательное решение по европейским санкциям будет принято на особом саммите Совета Европы с участием лидеров европейских государств, который начнется 24 сентября. Однако препятствием для санкций снова может стать позиция Кипра.

В Минске накануне прошла неожиданная церемония приведения к присяге Александра Лукашенко, которую комментаторы называли "тайной инаугурацией".

После нее в городе начались массовые протесты.

Группы протестующих собирались в разных районах. В некоторых местах протестующие блокировали дороги, выходя на проезжую часть.

В местах скопления людей сразу появлялся ОМОН и внутренние войска и протестующих начинали задерживать. Силовики также останавливали машины, вытаскивали из них людей и досматривали. Они били дубинками по автомобилям, которые медленно ехали и сигналили.