Арбитраж оправдал биатлонисток Вилухину и Романову, наказанных за допинг в Сочи

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал невиновными в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Вилухиной должны вернуть серебряную медаль сочинской Олимпиады. Ольгу Зайцеву суд не оправдал, поэтому серебряную медаль в биатлонной эстафете сборной России не вернут.

Что решил CAS

CAS вынес решения по апелляциям Вилухиной и Романовой, поданным на решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от 27 ноября 2017 года, а также по апелляции олимпийской чемпионки и бывшего лидера российской женской сборной Ольги Зайцевой от 1 декабря того же года. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Суд постановил, что в случае Вилухиной и Романовой имело место не более чем "подозрение в возможном нарушении антидопинговых правил". Ни одно из нарушений, в которых обвиняли этих двух спортсменок, не было должным образом доказано, говорится в сообщении CAS.

Спортсменки приняли участие в XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. Вилухина участвовала в пяти гонках, завоевав серебряную медаль в личном зачете. Романова участвовала в пяти стартах, Зайцева - в шести. Вместе спортсменки завоевали серебро в женской эстафете.

По результатам расследования после Игр в Сочи были установлены схемы сокрытия употребления допинга. МОК возбудил дисциплинарное производство, которое признало биатлонисток участницами этих схем. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Биатлонистки были дисквалифицированы и пожизненно отстранены от Олимпиад. Их результаты и награды на Играх в Сочи были аннулированы.

В декабре 2017 года спортсменки подали апелляции. Затем CAS приостановил рассмотрение дела до середины 2019 года. Слушания прошли 2-3 марта этого года. Сейчас суд решил, что ни Вилухиной, ни Романовой не было совершено ни одно из деяний, в которых их обвиняли по делу о допинге. Все санкции в отношении Вилухиной и Романовой отменены. Их сочинские результаты восстановлены.

Что касается Зайцевой, наиболее известной из этих трех биатлонисток, то CAS пришел к выводу, что доказана ее вина в подмене анализа мочи и в употреблении запрещенного вещества. Решение МОК подтверждается за одним исключением - отменен пожизненный запрет на участие в Олимпиадах (все три спортсменки уже закончили спортивные карьеры).

Результат сборной России в женской биатлонной эстафете на Играх в Сочи остается аннулированным.

Как наказывали

В конце 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Вилухину и Романову за нарушение антидопинговых правил и лишил их медалей, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Обвинения в адрес биатлонисток были основаны в том числе на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)