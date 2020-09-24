В Нарве выделили землю для строительства СПА-комплекса, но пока неясно, будет ли желающий его построить

Территории на Ореховой горке город бесплатно выделил созданному им же фонду Narva Linna Arendus для развития спортивного центра. По условиям этого решения, фонд, продавая кому-либо право застройки, должен был каждый раз спрашивать согласия городского собрания. За последние годы здесь появились лыжные трассы и тропы здоровья, стрельбище для биатлонистов и другая спортивная инфраструктура. Теперь дошла очередь до большого лесистого участка (почти 21 гектар), который оставался неосвоенным. Но управа не согласилась расстаться с ним целиком. Из него выкроят участок 1,6 гектар, право застройки которого и продадут на торгах.

Как доложила депутатам директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, право застройки будет продано на 50 лет. В течение пяти лет после покупки предприниматель должен будет построить водный центр или СПА-центр с 25-метровым бассейном и всю необходимую для его работы инфраструктуру.

Проект будет полностью коммерческим, муниципальные структуры не будут связаны с новым СПА-центром.

Депутат горсобрания от оппозиции Антон Праткунас поинтересовался у Елены Скулачевой, есть ли вообще интерес у предпринимателей к этому участку. Директор департамента ответила, что пока по этому вопросу к ней никто не обращался. Но, по ее словам, специалисты департамента будут участвовать в продаже и торги будут совершенно прозрачны.

Депутат Сергей Горлач предложил не поддерживать решение, поскольку оно не дает возможности как-то влиять на то, что именно построят на участке:

“Выясняется, что конкурса не будет - кто больше заплатит, тот и получит право на застройку. Я считаю, что нужно провести переговоры с потенциальными инвесторами, а потом уже принимать решение - давать право застройки на 50 лет. Поскольку сейчас мы не знаем, кто туда придет. Сейчас получается, что мы как будто покупаем кота в мешке”, - добавил он.

Сергей Горлач, однако, отметил, что не хочет бросать тень на команду Narva Linna Arendus, поскольку они большие молодцы и многое сделали для города за последние годы. В итоге он был единственным, кто проголосовал против, еще двое оппозиционеров воздержались.

Один из них Юрий Рауд заметил, что за последние годы в Нарве не осуществились многие идеи даже тех инвесторов, у которых уже был ясный план действий. А в данном случае речь о неизвестном инвесторе и неизвестном пока проекте.

Председатель совета Narva Linna Arendus и депутат Елена Пахомова рассказала Rus.Postimees:

“Потенциально в начале года интересовались, спрашивали про этот участок. Но как сейчас всё повернется, в принципе, мы не знаем”.

Елена Пахомова отмечает, что сейчас не город, а именно Narva Linna Arendus является собственником участка. Соответственно, деньги от продажи права застройки пойдут в его бюджет, а не в городской.

“В программу развития города уже в прошлом или позапрошлом году внесен пункт, что там нужно строить спортивный комплекс с бассейном. Своих денег у нас нет, у города на такое дорогостоящее вложение денег, я думаю, тоже не найдется, - сказала она. - Поэтому единственный способ найти потенциального инвестора - это объявить торги”.

Найдется ли предприниматель, который решится инвестировать сейчас, в условиях коронавирусного кризиса, Елена Пахомова сказать не берется. Но, считает она, чтобы в город приходили инвесторы, нужно им что-то предлагать.