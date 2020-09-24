В Выру заразились 10 человек, большинство из них являются работниками горуправы

Пресс-секретарь Выруской горуправы Марианне Метт сказала Postimees, что сейчас известно о девяти зараженных работниках управы. Еще несколько человек с симптомами заболевания сейчас ждут результатов тестов. Их источник заражения пока неизвестен.

Из-за распространения коронавируса горуправа Выру получила настоятельную рекомендацию от Департамента здоровья отложить на две недели все общественные мероприятия. Всех организаторов просят отложить проведение мероприятий и не организовывать ничего в период с 25 сентября до 8 октября.

Также в указанный период будет закрыт Дом культуры Каннель.