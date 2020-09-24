Литва: общая модель управления Rail Baltica создает угрозу продолжению проекта

По его словам, Литва уже некоторое время анализирует рациональность самостоятельной реализации проекта Rail Baltica.

«Со всей ответственностью заявляю, что уже некоторое время мы анализируем, подсчитываем, была ли бы более рациональной, быстрой, оперативной и гарантированной самостоятельная прокладка по литовской территории с тем, чтобы мы могли реализовать этот проект к 2026 году», – сказал Наркевич на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.

Он заверил, что такое решение не повлияет на технологическую унификацию проекта, реализуемого тремя странами Балтии.

По словам министра, Литва не хочет, чтобы инфраструктуру на ее территории строили компании других государств – это должны делать Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

Однако министр не конкретизировал, рассмотрит ли Литва уход из совместного предприятия Балтийских стран RB Rail.

Латвия и Эстония хотят, чтобы реализация проекта Rail Baltica была интегрированной, между тем, Литва этому сопротивляется и хочет далее развивать проект самостоятельно, а надзор за построенной инфраструктурой доверить Lietuvos gelezinkeliai.