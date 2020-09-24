Министерство юстиции: правительство может обязать население носить маски

Министерство юстиции провело анализ законодательной базы, чтобы выяснить есть ли у правительства законное основание ввести ношение масок обязательным условием в общественных местах. Как итог: у правительства и Департамента здоровья такая возможность имеется, передает "Актуальная камера".

"Если юристы придут к заключению, что закон позволяет сделать ношение масок обязательным, то такое решение просто так принять будет нельзя, будет необходимо провести обсуждения того, кто должен их носить, где именно, маски какого типа. Нужно будет и очень чётко обозначить научные доказательства плюсов и минусов этого", - пояснила канцлер права Юлле Мадизе.