Церемония чествования новых граждан Эстонии впервые прошла в Маарду

«Впервые мы проводим церемонию в Маарду и это особое событие как для вас, так и для полиции и для города Маарду», – сказал Кристиан Яани.

Руководитель Пыхьяской префектуры в своей речи отметил, что посвященное Дню независимости Эстонии торжественное построение полицейских Пыхьяской префектуры также впервые прошло в этом году в Маарду.

Мэр Маарду Владимир Архипов сказал, что любовь к своей стране начитается с любви к своему дому и чувства ответственности.

«Хорошему гражданину небезразлично происходящее вокруг него, он умеет замечать тех, кто нуждается в помощи и всегда готов ее предложить. Многие добрые дела начинаются с ваших ценностей и с желания быть частью своего города и своего государства. Я рад тому, что в Маарду живет много хороших граждан и их становится все больше. Такая церемония проходит у нас впервые и я надеюсь, что это станет доброй традицией», – добавил Архипов.