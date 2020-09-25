Рейтинги Turu-uuringud: разрыв между реформистами и центристами составляет 3%

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Партию реформ проголосовали бы 27% избирателей (в августе данный показатель составлял 24%), а Центристскую партию в сентябре готовы поддержать 24% избирателей по сравнению с 26% в августе.

Третью строчку заняла партия EKRE с 16%. Рейтинг консерваторов за месяц снизился на четыре процентных пункта.

Поддержка социал-демократов выросла до 11%, а популярность не входящей в парламент партии "Эстония 200" не изменилась и составляет 9%.