«Буду обзывать тебя сколько душе угодно»: Лиги частично опубликовал стенограмму заседания спецкомиссии

На совместное заседание специальной комиссии по контролю за госбюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией был приглашен министр финансов Мартин Хельме, который должен был отчитаться по поводу договора, заключенного с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. Позже на заседание прибыл и сам Луис Фри.

На основании опубликованной стенограммы можно сделать вывод, что, по мнению Лиги, в появлении Фри не было необходимости, а главная цель встречи — обсудить вопросы госуправления, а также возможные риски. «Привлечение к обсуждению адвокатского бюро — это проведение пустых дебатов», - говорится во вводной части. По оценке Хельме, совместное заседание комиссии по большей части связано и с Фри, поскольку, по его словам, Лиги и раньше обрушивался с критикой в адрес адвоката.

Отрывок из стенограммы:

«Юрген Лиги подчеркнул, что с самого начала позиция была такова, что комиссия не обсуждает Луиса Фри, а занимается вопросами госуправления. По словам Лиги, в неожиданном приглашении на заседание адвоката не было необходимости. Привлечение адвокатского бюро — это проведение пустых дебатов. В ходе обсуждений не планировалось критиковать работу бюро. Главные вопросы — это госуправление и возможные риски»

«Мартин Хельме : ой, come on, не неси чушь. Во-первых, ты позвал меня сюда по другому вопросу. Повестка была совсем другой. А когда заполучил меня, ой, вдруг изменил повестку. А теперь говоришь о добросовестной практике. Проспись уже. Во-вторых, если ты два месяца обзывал Фри российским агентом, то, очевидно, что это и вопрос господина Фри. Отлично, ты объявил это заседание закрытым – вот и буду обзываться сколько душе угодно»

«Юрген Лиги: я не называл Луиса Фри российским агентом»

«Хельме: называл. В буквальном смысле. Можешь сколько угодно нести этот бред. Он сейчас дает интервью журналистам»

«Юрген Лиги: я ссылался на отчет разведки. На самом деле подобные фразы исходят из СМИ. Не приписывай их мне. Ты живешь в мире Uued Uudised. Ты не член комиссии»

«Хельме: я уйду в 14.00. И вообще, раз повестка не утверждена, то и заседания не будет»

«Лиги: приступим к работе. Обсуждение не должно сводиться к личности Л. Фри»

«Хельме: если не утвердите повестку, я уйду. Мне тут нечего делать»

«Лиги: я этим и занимаюсь. Не ты руководишь заседанием комиссии. Не забывай»

«Хельме: и ты, похоже, тоже. Ты вообще ни с чем не можешь справиться».