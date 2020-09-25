Бывший канцлер юстиции: по нынешнему закону ношение маски не может быть обязательным

"Сейчас действующий закон этого не позволяет. [Изменив закон], такую обязанность в принципе можно установить при наличии преобладающего общественного интереса. При этом должно быть соответствующее научно-медицинское обоснование, консенсус, но даже тогда можно было бы изучить, не помогут ли какие-то иные меры", - сказал Йыкс.