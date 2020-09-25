Бывший канцлер юстиции: по нынешнему закону ношение маски не может быть обязательным

По словам бывшего канцлера юстиции Аллара Йыкса, действующее законодательство не позволяет сделать ношение масок обязательным в общественных местах, а если в закон захотят внести соответствующие поправки, то необходимо изучить, есть для этого основания и научно-медицинский консенсус, пишет Rus.ERR.
"Сейчас действующий закон этого не позволяет. [Изменив закон], такую обязанность в принципе можно установить при наличии преобладающего общественного интереса. При этом должно быть соответствующее научно-медицинское обоснование, консенсус, но даже тогда можно было бы изучить, не помогут ли какие-то иные меры", - сказал Йыкс.
Он пояснил, что вводя такую жесткую обязанность, законодатель должен взвесить, будет ли от нее польза.
Руководитель отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Кристийна Пылд ранее сказала, что ношение масок - разумная мера, но указала на отсутствие подробных исследований: "Анализировалась заболеваемость в различных регионах; по их результатам как раз и дали рекомендацию носить маски".