Эстонцы воруют в Финляндии экскаваторы

Как рассказало финское издание Yle, предприниматель из Рийхимяки Ари Хаатайнен работает в сфере строительства, кроме того, он сдает в аренду экскаваторы. Год назад к предприятию Palokatko Haatainen (собственник Ари Хаатайнен – ред.) обратились из фирмы, находящейся в Пирканмаа, выразив желание взять аренду экскаватора, чтобы произвести работы во дворе частного дома клиента. Хаатайнен никакой опасности не почувствовал: он проверил фоновую информацию фирмы и все показалось заслуживающим доверия. По имеющимся данным, оборот предприятия составляет сотни тысячи евро.

Договор об аренде экскаватора между двумя предприятиями был заключен на неделю, но по окончании указанного срока машин нигде видно не было. «Телефонные линии были закрыты, а экскаватор пропал», - рассказал Хаатайнен Yle. Стоимость экскаватора достигает 25 000 евро, он был куплен всего два года назад.

Более точная проверка показала, что хотя находящаяся в Пирканмаа фирма реально существует, мошенники просто ею воспользовались, а настоящей связи между ними не было. И двор, куда экскаватор доставили, принадлежит семье, которая в момент доставки техники находилась за границей. Хельсинская полиция получила уже десятки серьезных жалоб от предприятий, работающих на юге Финляндии.

Полиция сообщает, что в том районе орудует эстонская преступная группировка. Схема проста: мошенники создают новый э-мейл с именем какого-нибудь известного финского предприятия и используют его для аренды оборудования, а после его быстро перепродают.

Первоначальное следствие показало, что строительные фирмы кроме экскаваторов остались уже без подъемников, компрессоров, кондиционеров, пылесосов, увлажнителей, насосов. «Ущерб составляет десятки тысяч евро, но, поскольку деятельность длилась уже пару лет, можно говорить об общем ущербе в миллионы евро», - отметил руководитель Ханну Кортелайнен.

Ездящие в Финляндию в крестовые походы эстонцы переплывают залив специально для совершения краж. А месте мошенники надолго не останавливаются, но используют живущих в Финляндии эстонцев в качестве танкистов, чтобы свалить вину на них. В ходе следствия полиция и ловит последних, но реальных виновных сыщикам достать не удается.

И хотя речь идет об эстонцах, по информации полиции имущества у них нет ни в Эстонии, ни в Финляндии. Места гнездования мошенников высшего уровня находятся в разных концах мира, например, в Азии и в Южной Америке.