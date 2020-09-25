Скоро в центре Таллинна завершится строительство уникального бизнес-квартала

«В ближайшие годы Fahle Park должен стать важным местом не только для работающих здесь людей, но и для всех горожан и гостей Таллинна», - подчеркнул член правления Fausto Capital, создателя делового квартала, Свен Михайлов.

По словам Михайлова, недавний переезд в Fahle Park карьерного центра Кассы страхования от безработицы является примером и для других государственных служб.

Вскоре будет завершена первая в Эстонии улица-галерея - уникальное пространство под стеклянной крышей с тематическими парками, площадями и зонами отдыха. «Fahle Park должен стать местом, где заботятся о современной культуре труда и комфортном образе жизни. Само расположение, история Fahle и планирующиеся возможности бизнес-квартала будут создавать у каждого, кто приходит сюда утром, ощущение благополучия», - сказала координатор по маркетингу и коммуникации Fausto Capital Мари-Лийс Вахер.