Пт, 25.09.2020
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Фридрих Мерц
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Скоро в центре Таллинна завершится строительство уникального бизнес-квартала

Fahle park.

ФОТО: Fausto Capital

​Создатели бизнес-квартала Fahle Park, строящегося в центре Таллинна, помимо офисных зданий планируют открыть там интересные кафе и рестораны, развлекательные заведения, спортивные клубы и многое другое.

«В ближайшие годы Fahle Park должен стать важным местом не только для работающих здесь людей, но и для всех горожан и гостей Таллинна», - подчеркнул член правления Fausto Capital, создателя делового квартала, Свен Михайлов. 

По словам Михайлова, недавний переезд в Fahle Park карьерного центра Кассы страхования от безработицы является примером и для других государственных служб. 

Бизнес-квартал Fahle park.

ФОТО: Fausto Capital

Вскоре будет завершена первая в Эстонии улица-галерея - уникальное пространство под стеклянной крышей с тематическими парками, площадями и зонами отдыха. «Fahle Park должен стать местом, где заботятся о современной культуре труда и комфортном образе жизни. Само расположение, история  Fahle и планирующиеся возможности бизнес-квартала будут создавать у каждого, кто приходит сюда утром, ощущение благополучия», - сказала координатор по маркетингу и коммуникации Fausto Capital Мари-Лийс Вахер.

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