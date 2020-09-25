Навальный о версиях своего отравления: в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий, я запутался

В своем Twitter политик предположил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления. Но то ли из-за несогласованной работы этого департамента, то ли из-за Навальный немножко запутался в этих версиях.

"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя...", - перечислил оппозиционер доступные Кремлю варианты.

Таким образом Навальный прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева, заявившего, что организовать "отравление" могли только в ближайшем окружении оппозиционера. "Я считаю, что кто-то нанес (яд) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", - заявил Углев в интервью газете "Взгляд", которое распространило российское государственное информагентство РИА "Новости".

Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок»(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD — Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020

В своем интервью ученый-химик Владимир Углев, который в советское время занимался разработкой химического оружия, в том числе группы отравляющих боевых веществ "Новичок", заявил, что следы отравляющего вещества могли остаться на бутылке с водой после того, как Навальный взял ее в руки. Он назвал маловероятной версию об "отравлении" в аэропорту, так как в этом случае было бы много жертв.

"На ладонь нанести вещество или передать предмет непосредственно в ладонь мог только очень близкий человек", - предположил химик.

Углев заявил, что пытался связаться с окружением Навального и рассказать о своих выводах, однако те отказались от общения с ним. По его мнению, такие предположения крайне невыгодны для близких.

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии еще на несколько недель - до конца курса реабилитации. "Процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сообщила накануне его пресс-секретарь Кира Ярмыш.