В Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 534 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 42 пробы.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа — девять, в Тартумаа — двое, в Ярвамаа, Пыльвамаа, Пярнумаа и Валгамаа — по одному новому случаю. Еще в трех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.
Из 16 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в шести речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются. Случай в Ярвамаа передан в Идаское региональное отделение, поскольку человек живет в Ида-Вирумаа.
В 15 случаях, установленных с 23 по 24 сентября, речь идет о тесных контактах с инфицированными.
Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится четыре активных очага, из которых с очагом на рабочем месте — шесть человек. Семейный очаг охватил шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 30 заболевших человек (22 ученика и восемь учителей), а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 21 зараженный (17 сотрудников и четыре пациента).
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1930 человек, из которых больны 243.
Из 11 новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, два связаны с заражением в доме по уходу (клиенты Йыхвиского центра по уходу), четыре — с заражением в школе, один — с тесным контактом с ранее инфицированными людьми. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются.
Всего в Идаском регионе шесть активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 12 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Сегодня утром добавился второй очаг заражения на рабочем месте в Силламяэ, с которым сейчас связаны пятеро. Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 864 человека, из которых заболели 162.
Восемь новых случаев в Вырумаа связаны с заражением на рабочем месте (Выруская волостная управа) и один случай — в связи с близким контактом с работником городской управы. Новый случай в Валгамаа был привезен из России. Два новых случая в Тартумаа связаны с заражением на школьном мероприятии. Обстоятельства заражения в Пыльвамаа выясняются. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека), похороны (11 человек), на работе (8 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 237 человек, из которых заболели 45.
Что касается зафиксированного на основании данных Регистра народонаселения случая в Пярнумаа, человек проживает в Харьюмаа и им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится 151 человек, из них больны 11.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализирован 31 человек
По состоянию на утро 25 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали трех пациентов, еще одного перевели из коронавирусного отделения. Открыто четыре новых историй болезни.
На сегодня в больницах завершено 448 случаев заболевания COVID-19 у 435 человек.
По состоянию на 25 сентября выздоровели 2 417 человек. Из них истории болезни 1 838 человек (76,0%) завершены, у 579 человек (24,0%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,57.
Всего в Эстонии сделано более 199 000 первичных тестов, из них 3118 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.