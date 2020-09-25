В Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа — девять, в Тартумаа — двое, в Ярвамаа, Пыльвамаа, Пярнумаа и Валгамаа — по одному новому случаю. Еще в трех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.

Из 16 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в шести речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются. Случай в Ярвамаа передан в Идаское региональное отделение, поскольку человек живет в Ида-Вирумаа.

В 15 случаях, установленных с 23 по 24 сентября, речь идет о тесных контактах с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится четыре активных очага, из которых с очагом на рабочем месте — шесть человек. Семейный очаг охватил шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 30 заболевших человек (22 ученика и восемь учителей), а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 21 зараженный (17 сотрудников и четыре пациента).

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1930 человек, из которых больны 243.

Из 11 новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, два связаны с заражением в доме по уходу (клиенты Йыхвиского центра по уходу), четыре — с заражением в школе, один — с тесным контактом с ранее инфицированными людьми. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются.

Всего в Идаском регионе шесть активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 12 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Сегодня утром добавился второй очаг заражения на рабочем месте в Силламяэ, с которым сейчас связаны пятеро. Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 864 человека, из которых заболели 162.

Восемь новых случаев в Вырумаа связаны с заражением на рабочем месте (Выруская волостная управа) и один случай — в связи с близким контактом с работником городской управы. Новый случай в Валгамаа был привезен из России. Два новых случая в Тартумаа связаны с заражением на школьном мероприятии. Обстоятельства заражения в Пыльвамаа выясняются. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека), похороны (11 человек), на работе (8 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 237 человек, из которых заболели 45.

Что касается зафиксированного на основании данных Регистра народонаселения случая в Пярнумаа, человек проживает в Харьюмаа и им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится 151 человек, из них больны 11.