Анастасия Коваленко стала чемпионкой Италии по мотогонкам

«Это были очень насыщенные и непредсказуемые выходные. Перед финальным этапом я лидировала на 20 очков, но после субботней гонки все изменилось. Во-первых, после этапа Формулы-1 трасса была очень скользкой и много гонщиков падало. Но это оказалось не главной проблемой, потому что на половине дистанции у меня в двигателе что-то взорвалось и я была вынуждена немедленно остановиться. Я получила ноль очков и потеряла лидерство в чемпионате. Так что единственным способом стать победителем сезона - это было выиграть вторую гонку в воскресенье. Я очень благодарна команде, потому что механики работали всю ночь - разобрали весь мотоцикл, установили новый двигатель и построили все заново. У меня не было возможности протестировать мотоцикл перед новой гонкой, но, к счастью, все работало: я хорошо стартовала, держала быстрый стабильный темп и улучшила время круга. Благодаря этому мне удалось выиграть гонку и стать чемпионкой 2020 года. На последнем круге мне еще удалось обогнать одного гонщика-мужчину прямо на финишной прямой и выйти на второе место в зачете YSS », - комментирует Коваленко.