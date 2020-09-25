В маленьком доме на краю города с утра до вечера шли обыски

Шли масштабные обыски. По словам местных жителей, к ним были привлечены три собаки. И хотя они работали не одновременно, это все равно не понравилось рыжему коту Пяту, который осмелился выйти из дома лишь через несколько часов после окончания обысков, пишет Tartu Postimees.

Коренастый мужчина

Что искали с утра до вечера? Что нашли? Налогово-таможенный департамент на эти вопросы ответил кратко: «Речь идет об обысках, осуществленных в рамках дела о проступке. На данном этапе производства мы не можем давать более подробные комментарии».

Коренастый мужчина, который живет в доме по адресу Нурме, 52, вчера в первой половине дня появился у подъездной двери, выкурил несколько сигарет, погладил бросившегося ему в ноги Пяту и рассказал о том, что происходило в среду. Но как и Налогово-таможенный департамент не стал называть имя человека, в доме которого проходили обыски, так и наш собеседник не захотел представляться широкой аудитории.

Сотрудники Налогово-таможенного департамента и полицейские искали сигареты и алкоголь. Они получили жалобу на их незаконную продажу. «Но никакой продажи здесь не было, - утверждает попавший в поле зрения правоохранительных органов человек. - Для собственных нужд у меня была только большая бутылка водки, из которой я немного отпил, и два блока сигарет».

Поиски длились много часов потому, что в доме обнаружили оружие и боеприпасы, всевозможное зарегистрированное и незарегистрированное огнестрельное оружие, а также разобранные прицелы, как признался их владелец.

Представители власти собрали все патроны и гильзы, которые владелец планировал сдать на металлолом. Одна собака искала взрывчатку, вторая — наркотики. Что вынюхивала третья, жилец дома не знает.

Сколько оружия забрали? «Без понятия, может быть, пять», - ответил он. Чтобы забрать показавшиеся подозрительными предметы, представители власти положили их в ящики для белья и даже в плетеные корзины. Теперь нужно навести порядок как в кабинете, так и в подвале.

Как в сериале

Что стало основанием для жалобы? Однажды какой-то бродяга заснул на лестнице этого дома, он не хотел просыпаться и уходить. «Я вызвал для пьяницы полицию, когда его уводили, он сказал мне: «Я тебя посажу. Считай, что теперь у тебя петля на шее»», - вспоминает жилец дома.

Люди, которые в среду проходили мимо дома по адресу Нурме, 52 были удивлены автомобилям Налогово-таможенного департамента и полиции. Проживающая неподалеку женщина, по ее же словам, несколько часов следила за происходящим, как за сериалом. «Собаки работали, восемь автомобилей прибыло на место, сумки носили, даже железный чемодан был», - сказала она. Соседка ни в чем не упрекала представителей власти, но ей показалось странным, что обыски длились так долго — до восьми вечера.

Если производство Налогово-таможенного департамента достигнет следующего этапа, последует наказание. Жилец дома надеется отделаться штрафом, но денег на его выплату у него особо нет, так как металлолома после обысков у него не стало.

Штраф или арест

Согласно статье 89 главы 13 Закона об оружии, нарушение требований к ношению, хранению, передаче, изготовлению, переделке, ремонту, продаже, прокату, перевозке или обращения с оружием, основными частями огнестрельного оружия или боеприпасами либо нарушение порядка их учета и регистрации или требований к обращению с непригодным к стрельбе оружием, не соответствующим требованиям - наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом.