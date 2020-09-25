Во втором квартале число зарубежных поездок сократилось более чем в 13 раз

Число зарубежных поездок сократилось в годовом сравнении более чем в 13 раз.

Во втором квартале жители Эстонии совершили около 421 600 внутренних поездок с ночевкой и 36 177 зарубежных. За полгода соответствующие показатели составили около 800 000 и менее 300 000 поездок.