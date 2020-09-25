Во втором квартале число зарубежных поездок сократилось более чем в 13 раз

По данным Департамента статистики, во втором квартале жители Эстонии совершили примерно втрое меньше внутренних поездок с ночевкой, чем за тот же период прошлого года.
Число зарубежных поездок сократилось в годовом сравнении более чем в 13 раз.
Во втором квартале жители Эстонии совершили около 421 600 внутренних поездок с ночевкой и 36 177 зарубежных. За полгода соответствующие показатели составили около 800 000 и менее 300 000 поездок.
За весь прошлый год жители Эстонии совершили более 3,4 млн внутренних поездок с ночевками и 1,7 млн зарубежных.