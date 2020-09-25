Пт, 25.09.2020
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Яна Тоом
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  • Во втором квартале число зарубежных поездок сократилось более чем в 13 раз

Во втором квартале число зарубежных поездок сократилось более чем в 13 раз

Отпуск. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

По данным Департамента статистики, во втором квартале жители Эстонии совершили примерно втрое меньше внутренних поездок с ночевкой, чем за тот же период прошлого года.

Число зарубежных поездок сократилось в годовом сравнении более чем в 13 раз.

Во втором квартале жители Эстонии совершили около 421 600 внутренних поездок с ночевкой и 36 177 зарубежных. За полгода соответствующие показатели составили около 800 000 и менее 300 000 поездок.

За весь прошлый год жители Эстонии совершили более 3,4 млн внутренних поездок с ночевками и 1,7 млн зарубежных.

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