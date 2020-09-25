Мэр Москвы призвал горожан самоизолироваться с 28 сентября

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», - говорится в сообщении на сайте мэра.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отмечается в сообщении.

Столичный градоначальник признал, что в Москве в последние дни есть «значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса». «К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», - написал он.

Кроме того, мэр обратился к руководителям предприятий и организаций города с просьбой перевести своих работников на дистанционный режим.

«Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19», - говорится в сообщении Собянина.

Накануне письма от мэра с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку получили около 5 тысяч московский компаний.

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов», - говорилось в письме Собянина.

Власти Москвы готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом. Последняя статистика количества заболевших показывает стабильный рост заражений - за предыдущие сутки в столице был установлен рекорд - впервые с июня показатель превысил тысячу человек и составил 1050 (всего в России за сутки выявили 6595 зараженных).

Таким образом, за последнюю неделю число госпитализированных с COVID-19 в столице выросло на 30%.

В связи с этим власти города готовят необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Создан значительный резерв коечного фонда, который готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.