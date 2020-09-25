"Бавария" победила "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА.

В основное время соперники обменялись результативными выпадами. На гол с пенальти Лукаса Окампоса (13') "Бавария" ответила точным ударом Леона Горецки (34'). На 104-й минуте победный мяч забил Хави Мартинес, вышедший на замену по ходу дополнительного времени.

На 51-й минуте встречи после просмотра видеоповтора арбитры встречи отменили гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

"Бавария" и "Севилья" провели первый матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в присутствии зрителей. Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тысяч человек, были заполнены на 30%.

Это вторая победа мюнхенцев в истории Суперкубка УЕФА, который с 1972 года по традиции разыгрывают между собой в одном матче действующие победители Лиги чемпионов УЕФА (в данном случае "Бавария") и Лиги Европы УЕФА ("Севилья"). Впервые им удалось стать обладателями трофея в 2013 году.

Super Bayern, Super Bayern,

Super Cup! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Uh7Vtz1sAI — Leon Goretzka (@leongoretzka_) September 25, 2020