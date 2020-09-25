Viking Linе: мы взяли все расходы по спасательной операции на себя

Расходы, связанные с требованием фирмы Alfons Håkans, полностью взяла на себя компания Viking Line. О решении Viking Line стало известно вчера во второй половине дня. Компания потребовала, чтобы Alfons Håkans незамедлительно обеспечил водителям доступ к своим грузовикам в порту Лонгнес.

Как сообщает пресс-служба Viking Line, компания обеспокоена сложившейся ситуацией с грузовыми автомобилями, выгруженными с парома Amorella. Требование залогового обеспечения в пользу фирмы, проводившей буксировку парома Amorella в порт Лонгнес, привело к ситуации, когда грузы должны были оставаться в порту вплоть до выплат страховыми компаниями грузоотправителей.

В информацию об этом вкралась неточность: новость была интерпретирована, как требование собственно Viking Line. При этом паромная компания не предъявляла и не может предъявлять подобных требований грузоотправителям и сотрудникам транспортных компаний.

Несмотря на стандартную практику подобных требований, во избежание дальнейших неудобств для грузоотправителей, Viking Line берет на себя ответственность за выплату гарантии, которую компания Alfons Håkans требует от перевозчиков.

На время выхода этого материала редакции Rus.Postimees стало известно, что грузовики доставлены на паром Rosella, который перевезет их на материк. Через несколько часов автомобили покинут паром и продолжат свой путь к грузополучателям по дорогам Швеции и Норвегии.

Частные автомобили будут доставлены владельцам, как и оставленный на пароме багаж, так как по условиям перевозок легковой автомобиль приравнивается к багажу и, следовательно, частных легковых автомобилей история с залоговым депозитом вообще не касалась. Часть автомобилей и багажа уже доставлена.

Источник: пресс-служба Viking Line