Пт, 25.09.2020
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Михаил Кылварт

"Флора" пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы

"Флора".

ФОТО: Tairo Lutter

В четверг, 24 сентября, футболисты таллиннской "Флоры" в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА на выезде по пенальти обыграли чемпиона Мальты "Флориану" - 4:2, пишет Rus.ERR.

У таллиннской команды отличились Михаэль Лиландер, Владислав Крейда, Мяртен Кууск и Франк Лийвак. Удар Маркуса Поома отразил голкипер "Флорианы". Клуб из Мальты допустил две осечки - один футболист пробил мимо ворот, а второй не смог переиграть вратаря "Флоры" Матвея Игонена.

"Флора" впервые в своей истории так далеко прошла в еврокубках.

В раунде плей-офф таллиннский клуб в гостях 1 октября сыграет с загребским "Динамо".

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