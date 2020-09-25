"Флора" пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы

У таллиннской команды отличились Михаэль Лиландер, Владислав Крейда, Мяртен Кууск и Франк Лийвак. Удар Маркуса Поома отразил голкипер "Флорианы". Клуб из Мальты допустил две осечки - один футболист пробил мимо ворот, а второй не смог переиграть вратаря "Флоры" Матвея Игонена.