Кинотеатры добиваются снижения ставки НСО на билеты

Ранее на этой неделе зонтичные организации в сфере музыки предложили понизить ставку НСО на билеты на концерты до 9 процентов. Кинотеатры поддерживают это предложение и предлагают расширить его и на сектор кино.

«Для борьбы с пандемией COVID-19 в Эстонии ввели чрезвычайное положение, сопровождавшееся обширными ограничениями, которые в том числе включали закрытие кинозалов, а при смягчении ограничений — ограничение числа посетителей», - отмечается в обращении кинотеатров.

Они отмечают, что по сравнению с предшествовавшим пандемии периодом посещаемость и оборот кинотеатров заметно сократились, кроме того, по мнению кинотеатров, нельзя исключать возвращения ограничений.

По словам кинотеатров, снижение ставки НСО на билеты как минимум до улучшения экономического положения или адаптации к ситуации позволило бы пережить вызванные COVID-19 обстоятельства с минимальными потерями и вернуть посетителей в кинозалы — это позволило бы продолжать коммерческую деятельность и предотвратило массовые сокращения, а тем самым и рост безработицы.

Сейчас для кинобилетов действует установленная в Эстонии общая ставка НСО в 20 процентов. Директива ЕС позволяет странам применять в отношении определенных товаров и услуг пониженную ставку НСО, которая в Эстонии составляет 9 процентов.

Директива в том числе позволяет снижать ставку НСО в отношении билетов на культурные мероприятия. Ставку НСО на билеты в кино понизил ряд стран ЕС — таких, как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Финляндия.

«Поскольку сектор кино и сфера культуры в целом — один из наиболее пострадавших от вируса секторов в Эстонии, снижение ставки НСО на билеты в кино с 20 до 9 процентов, а тем самым и снижение цены на билет в том числе стало бы мерой, служащей одновременно социальной и экономической цели», - отмечают кинотеатры.

Киносектор может при необходимости провести и представить анализ эффекта от снижения ставки НСО на сектор.