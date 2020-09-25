Председатель правления Eesti Post покидает свой пост

«Это решение не было принято внезапно. В течение трех месяцев совместной работы мы пришли к выводу, что предприятие нуждается в изменениях, чтобы двигаться вперед», - сказал председатель совета Стен Соосаар.

Арумеэль сказал, что понимает решение совета. «Мы с советом одинаково представляли себе будущее почтовой услуги, но сотрудничество в деталях не сложилось и в этой ситуации разумнее будет разойтись», - пояснил он.

До конца года сфера ответственности председателя правления будет поделена между другими членами правления. Все члены правления непосредственно подчиняются совету и равны в своих полномочиях. Задачей исполняющего обязанности председателя правления, которым будет член правления Андре Вескимейстер, будет координация работы правления.

В ближайшие недели совет подробнее обсудит вопросы управления предприятием и решит, что сколько членов должно быть в правлении и какими должны быть их сферы ответственности.

Основная сфера деятельности использующего бренд Omniva концерна — оказание услуг в сфере почты, логистики и инфологистики, а также работа с электронными счетам. Наряду с материнской компанией AS Eesti Post в состав концерна также входят дочерние и связанные компании. SIA Omniva и UAB Omniva LT предоставляют услуги пакоматов и курьерской доставки в Латвии и Литве.